El Real Zaragoza, uno de los equipos menos goleados de la categoría, ya que sus 15 dianas en contra solo las mejoran el Almería y el Tenerife, líder y tercero, ha recibido cuatro tantos en los dos últimos partidos, dos ante Las Palmas, aunque acabó ganando, y dos en la derrota contra el Leganés. Juan Ignacio Martínez tiene claro que la senda de la fiabilidad está en volver a dominar su área, porque “nuestro reto es la seguridad defensiva. En esta categoría no encajar gol es clave. Nosotros somos un equipo que, aunque nos ha costado materializar, siempre generamos y estamos dentro del partido para ganarlo. Y todo parte de esa ley de la seguridad, que es la que nos va a dar muchos puntos”, sentencia el técnico, que espera que contra el Amorebieta el domingo el Zaragoza se levante rápido tras la derrota ante el Leganés para recuperar la senda de los triunfos que llevaba antes, con tres consecutivos. “Después de no sumar tienes que hacerlo cuanto antes para generar esa ilusión a nivel de grupo”, añade.

“En ese campo pasan muchas cosas, siempre hay goles y hay que dominar las áreas”. Ese campo es Lezama y el rival un Amorebieta que exige en el juego aéreo y en las segundas jugadas, un partido donde la meteorología, con la previsión de lluvia y frío también hay que tenerla en cuenta, para “equivocarnos poco, porque aunque entrenamos específico, cuando no estás acostumbrado a eso cuesta adaptarse. Venimos de un derrota fastidiados y tenemos que adaptarnos desde el minuto uno”, exige JIM, que se va a encontrar en la ciudad deportiva del Athletic a un rival que siempre juega con tres centrales, aunque eso no le va a cambiar su esquema, su 4-1-4-1: “Siempre pasan por la cabeza esas ideas, pero ser tan abruptos y radicales en el cambio de sistema…. Lo que voy a buscar en el planteamiento es ser nosotros mismos, ante un rival con mucho ataque directo tenemos que lograr que en esa presión alta que hacemos el enemigo no te golpee para ganar segundas jugadas, que es lo que va a predominar en el encuentro, además de ser muy fuertes en el aspecto mental”.

El retorno de Fran Gámez

Para el duelo cuenta con todos, excepto los Vigaray, lesionado, y Lasure, en el tramo final de su rehabilitación, y “siempre es bueno eso, es un bendito problema, porque se ha demostrado que entra uno y sale otro y lo importante es que el rendimiento colectivo se mantenga”, explica, como parte de una justificación al hecho de no haber repetido once en 17 jornadas y a los muchos cambios que hay en las últimas semanas de un partido a otro. “Cuando decido quién juega lo hago con la mejor idea para el grupo, ha habido sanciones, convocatorias, lesiones y no configuro el equipo por capricho. También habla bien del potencial de la plantilla, ese plus de competitividad, aunque es indiscutible que hay jugadores sobre otros que juegan mucho más tiempo”.

"El rendimiento top de Frabcés es como central, pero de lateral también nos ayuda y es bueno para su futuro esa polivalencia"

De hecho, el domingo recupera a Fran Gámez tras su sanción y su retorno propiciará que Francés vuelva al eje, donde su rendimiento es muy superior. El lateral diestro, con la lesión de Vigaray, es la única posición que no está doblada, lo que apunta a buscar un jugador en ese puesto en enero si el madrileño no está disponible entonces. “Francés está haciendo un trabajo de excelencia como central, aunque sería una falta de respeto menospreciar a Lluís (López), que también ha hecho buenos partidos. La diferencia está entre Francés y Fran Gámez y repercute, aunque algún partido en casa también lo hizo bien de lateral y esa polivalencia de cara a su futuro es muy buena. Su rendimiento top es como central, pero de lateral también nos ayuda”, explica el técnico alicantino, que además del retorno del lateral valenciano hará más cambios en un once donde apuntan a entrar Chavarría, Vada, Petrovic y Narváez.

Exigente final de primera vuelta

Después del partido ante el Amorebieta, que está en descenso, el Zaragoza se mide antes de llegar al ecuador de la competición a los tres primeros, Eibar, Almería y Tenerife, por ese orden, pero JIM solo ve el pleito en Lezama, porque “de qué me vale pensar en ellos cuando el valor de los tres puntos este domingo es el mismo que el siguiente”, sentencia, aún con la espinita clavada de esa derrota en casa ante el Leganés, ya que en La Romareda el Zaragoza solo ha sumado un tercio de los puntos, 9 de 27, porque “nosotros estamos siendo menos fiables en nuestro estadio y es una pena, porque contamos con esa energía de la gente. Tenemos que ser contundentes aquí, porque los objetivos se consiguen muchas veces con la fortaleza de local”, reflexiona.

"Hay que ir a jugar con el Amorebieta a por los tres puntos para intentar estar en la parte alta, que es lo que queremos. Todos tenemos que dar esa fortaleza y esa energía que nos van a dar un alto rendimiento en la temporada”

Con todo, su Zaragoza, que suma trece puntos y una sola derrota fuera de casa es el tercer mejor visitante de la Liga y uno de los mejores de la historia blanquilla. Buenos datos para asaltar un feudo del Amorebieta y contrarrestar esa derrota ante el conjunto 'pepinero' que, de haber sido victoria, había dejado al equipo a dos puntos del 'playoff', cuando ahora está a cinco. “Hay que ir a jugar con el Amorebieta a por los tres puntos para intentar estar en la parte alta, que es lo que queremos todos. Escuché a Cristian y mete el dedo en la llaga al decir que todos, en la parte que nos toca a cada uno, tenemos que dar esa fortaleza y esa energía que nos van a dar un alto rendimiento en la temporada”, solicita el entrenador zaragocista, dejando claro que la mirada está en el retorno a Primera, aunque no se diga esa palabra bajo ningún concepto. “No es convencimiento, es que el fútbol funciona por victorias y esta categoría es larga y cualquiera le puede ganar a cualquiera. De hecho, el Amorebieta lo ha hecho ante rivales que aspiran a subir (Almería y Valladolid). Tenemos que tener una mentalidad excelente y ser muy prácticos”, concluye.