A unos 20 kilómetros está Amorebieta -Etxano de Bilbao y en esta población, de unos 18.000 habitantes, se vive, a medias, porque no se puede juagar en el viejo y no adecuado Urritxe, el sueño del fútbol profesional después del viverazo que dieron en junio pasado, cuando apearon al Badajoz en los playoffs. El 'Amore', un club de 96 años de vida, con 900 socios y un presupuesto de 675.000 euros, daba el salto a Segunda por primera vez en su historia. En esa proeza, esta tarde viven su estreno ante el mayor histórico de la categoría, un Zaragoza venido a menos en esta eterna travesía en Segunda.

La realidad, eso sí, ha cambiado para el equipo bilbaíno, que ha multiplicado por 10 su presupuesto y tiene un límite salarial de más de 4 millones, pero las ideas son las mismas, las que defiende desde 2017 Asier Goiria, excanterano del Athletic y un delantero con oficio y gol que jugó, entre otros, en el Numancia, el Mirandés, el Cartagena el Logroñés, el Eibar o el Girona para colgar las botas en el club de su pueblo, al que ahora ha guiado al fútbol profesional.

«La clave es trabajar bien. Aquí tenemos las ideas muy claras, sabemos cómo conseguir las cosas y a dónde queremos llegar. Y luego hemos tenido una pizca de suerte que también es necesaria», dice el director deportivo del equipo bilbaíno, que en esa pizca de fortuna vio cómo el 'Amore', cuyo objetivo era estar en la Primera RFEF, se plantó en Badajoz lleno de convencimiento y dio la gran sorpresa cuando todo parecía preparado para el ascenso pacense en un Nuevo Vivero lleno para la ocasión.

«Somos un pueblo pequeño y la ilusión y la emoción se palpan en la calle. La pena es lo del campo, todo el mundo habría querido jugar en Urritxe, pero es lo que hay y en Lezama estamos como en casa», añade Goiria, que en 2018 apostó por Íñigo Vélez, exjugador formado en el Aurrerá y que llegó a Primera en el Murcia y en el Athletic, además de jugar en el Eibar, el Numancia o el Xerez para que tomara las riendas del equipo con solo 36 años. Desde entonces forman un tándem perfecto y ambos ya tienen muchos clubs atentos a su trayectoria.

«Choca en el fútbol de ahora ver un entrenador con tanto tiempo, pero es producto de hacer bien las cosas. Al final es todo por eso, solo así se puede explicar que nuestro pueblo esté en Segunda», insiste el director deportivo del club azul, convenido con el Athletic y que juega en sus instalaciones, pero que no tiene ni sola una cesión de los rojiblancos.

«Somos un club convenido y el único cedido que tenemos es del Zaragoza (Larra), es algo extraño y curioso. Nosotros hicimos unas peticiones y no se pudieron dar. Tampoco nos preocupa, el año pasado no teníamos y subimos. A ver en enero...», explica Goiria, dejando entrever un cierto malestar, aunque ahora en invierno volverán a llamar a esa puerta para apuntalar un equipo en el que siguen 15 de los jugadores del ascenso y que se ha reforzado con otros futbolistas con experiencia en la categoría de plata como Olaetxea, Guruzeta, Ozkoidi o Peña, además del retorno del exrojiblanco Mikel San José, que no tiene rol de titular tras su periplo en el Birmingham.

El reto de la permanencia

Para Goiría, «el ascenso a Segunda, viendo los equipos que año tras año no suben, es muy complicado, mucho más que lograr la permanencia». Y esa es la meta ahora, con una seña de identidad por el fútbol directo y con una idea fija en los tres centrales. «Hemos competido muy bien la mayor parte de la temporada, aunque en los últimos encuentros hemos bajado. Hay que revertir la situación porque necesitamos salir de esa zona de peligro», resume, con la mirada puesta en que la gesta del 'Amore' no pare y se quede en más de un año.