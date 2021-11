El Real Zaragoza ayudará a los damnificados por las erupciones volcánicas en La Palma. El club anunció este martes que las camisetas que los jugadores del equipo aragonés vestirán en el partido ante el Mensajero lucirán un mensaje solidario y serán posteriormente subastadas para recaudar fondos para los damnificados por los daños ocasionados por el volcán.

De este modo, el Zaragoza pasa a la acción para mostrar su solidaridad y apoyo a la isla, castigada desde hace más de dos meses por la erupción del Cumbre Vieja, que ha dejado sin hogar a cientos de palmeros y que sigue en activo sin que, además, las previsiones adviertan un rápido desenlace.

En las elásticas zaragocistas se leerá, cerca del escudo, el texto ‘Un mensaje de cariño a La Palma’. Las once camisetas que luzca el once titular blanquillo serán posteriormente subastadas online con el fin de recaudar fondos para las personas afectadas por las erupciones volcánicas. La donación se articulará a través del Cabildo de la isla de La Palma y se generará con la colaboración de la plataforma The Match Worn Shirt.

Asimismo, el club explicó que el resto de camisetas con el mensaje se remitirán a los municipios más afectados por las erupciones (Los Llanos de Aridane, Tazacorte y el Paso) así como a la Casa de Canarias en Aragón y a otras organizaciones que también está organizando iniciativas solidarias.

«La Palma sufre una grave situación provocada por las erupciones volcánicas que comenzaron el pasado 19 de septiembre y que todavía asolan a los habitantes de la isla, cuyo equipo de fútbol más importante es el Club Deportivo Mensajero, equipo de la ciudad de Santa Cruz de la Palma y que cuenta con más de 400 socios», expuso el club.

El CD Mensajero, que actualmente milita en la Segunda RFEF y está conmemorando el centenario de su fundación, «guarda vínculos amistosos con el Real Zaragoza, derivados de las difíciles circunstancias por las que el equipo insular pasó en los años 50», añadió el Real Zaragoza. En este sentido, la web del equipo palmero recordó el pasado lunes este vínculo especial entre las dos entidades. «El Real Zaragoza no es un rival, sino un club amigo, ya que fue uno de los que ayudó al Mensajero cuando este estuvo a punto de la desaparición en 1956, cuando un accidente de guagua se cobró la vida de dos mensajeristas. Agradecimiento eterno», prometió.