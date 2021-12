La Copa del Rey siempre en estas primeras rondas es un escenario para que los menos habituales enseñen al entrenador lo equivocado que está al no ponerlos a jugar con más continuidad. JIM dio un buen número de oportunidades en el Silvestre Carrillo y pocos, muy pocos, la aprovecharon. Sí lo hizo Clemente, autor del gol, sellado con un abrazo con Javi Ros, que aún esperaba su oportunidad para jugar y que lo hizo en los últimos minutos, saliendo en el minuto 83, porque ambos han vivido un comienzo de temporada de ostracismo por diferentes motivos.

El resto de meritorios apenas resolvieron certezas de su suplencia. Tuvo un buen arranque de partido Adrián, diluido después y lesionado al final con lo que apunta a ser una contractura en el psoas, César Yanis dejó el envío de la falta del gol y poco más, James Igbekeme volvió por los terrenos de la indolencia, Nieto estuvo lejos de un nivel aceptable y el estreno del canterano Ángel en la derecha tuvo más de timidez y rigor defensivo que de otra cosa. Zapater e Iván Azón, cuyo protagonismo en el equipo ha bajado en las últimas semanas, tampoco firmaron un buen partido en el Silvestre Carrillo.

El campo, una moqueta en la que el agua caída solo aumentó la sensación de inestabilidad y del mal bote del balón, no ayudaba en nada a esas reivindicaciones, tampoco un rival limitado y encerrado, pero con esos condicionantes juegan los meritorios, que saben que su ocasión nunca va a tener las mejores circunstancias. Sobre ellas se elevó Clemente, que no ha llegado a un acuerdo para renovar y que es una de las joyas de la cantera del Zaragoza. Con una oferta muy baja y solo por un año más, hasta 2023, el defensa, que apunta a salir en enero, dijo no y Torrecilla le dejó claro en verano que iba a tener imposible en la práctica jugar. El nivel de Jair y de Francés ha hecho que el aviso del director deportivo se cumpliera a rajatabla, ya que hasta su titularidad copera solo tuvo 10 minutos en Las Palmas.

Javi Ros está en la rampa de salida para enero porque tras negarse a irse en verano ahora sí ve claro que tiene que hacerlo. Se le dijo que lo iba a tener más que difícil para jugar si se quedaba y se ha cumplido también. Que no fuera titular ni en el partido de los meritorios deja claro su rol. El abrazo entre ambos fue significativo, como las felicitaciones a Clemente al final, el único que de verdad aprovechó la ocasión y un chico muy querido en ese vestuario, de los que siempre suman, como el centrocampista navarro, segundo capitán y voz autorizada en ese grupo. No cogió el tren César Yanis, otro que no había sido titular hasta ahora, ni Ángel, que no había tenido el premio de su buena pretemporada hasta la Copa pese a que Gámez no tiene relevo. Solo Clemente y de qué manera.