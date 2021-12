Ángel López ha sido el siguiente pero todo apunta a que no será el último. El lateral derecho disputó el pasado miércoles en La Palma su primer partido oficial con el primer equipo del Real Zaragoza, lo que le convierte en el octavo componente de aquel equipo que hizo historia disputando, por primera vez, la Champions juvenil que llega arriba. Hace apenas dos años de aquella gesta, lograda tras haber conquistado la Copa de Campeones también por primera vez. Ahora, Ángel sigue los pasos de Francés, Francho, Azón, Borge, Javi Hernández, Carbonell y Puche. Todos ellos disputaron aquella Youth League que situó al Zaragoza juvenil entre los mejores del continente y que también disfrutaron Pablo Cortés, Castillo, Juan Carlos Azón o Sancho, habituales en convocatorias y amistosos.

«Es un sueño cumplido tras muchos años en la casa. Uno ve que compañeros van cumpliendo ese sueño y tú lo sientes cada vez más cerca», admite el lateral, que advierte que no ha sido un camino sencillo. «Parece fácil pero no lo es. Hay que trabajar mucho y nunca bajar la cabeza. Siempre hacia adelante», subrayó en declaraciones realizadas a los medios oficiales del club.

Aunque su debut oficial era solo cuestión de tiempo. Ángel fue uno de los componentes del filial a los que JIM llamó a filas para realizar la pretemporada con el primer equipo, lo que ha resultado determinante en su conexión con los compañeros en el campo. «Me he encontrado bastante cómodo. Siempre me he sentido súper bien acogido por mis compañeros, que me han ayudado mucho. Yo suelo entrenar con el primer equipo y el fin de semana voy donde me mandan. Soy un jugador de club», resalta.

Ese ADN característico de la Ciudad Deportiva le hace ser consciente a la perfección de lo que estaba en juego ante el Mensajero. Porque la Copa es otra historia. «Como dijo JIM, la Copa no la vamos a tirar. Llegaremos hasta donde podamos e iremos a por ella y lucharemos hasta el último minuto», promete Ángel, que vive el momento con el entusiasmo inherente a la conquista de un sueño. «Hago lo que me gusta todos los días y el objetivo es ganarme un hueco en este club. Sería otro sueño más».

Ángel es el último ejemplo de que la cantera hace tiempo que se ha convertido en la tabla de salvación de un club que, a lo largo de los últimos años, ha recurrido a la venta de jugadores de la casa para obtener ingresos con los que hacer frente a una situación económica extremadamente delicada. Así, los traspasos de jugadores procedentes de la Ciudad Deportiva han supuesto ingresos en torno a 21 millones de euros, con Vallejo (vendido al Real Madrid por 6 millones de euros) y Guti (al Elche por 5) como operaciones que han aportado un mayor rédito económico. Francés asoma, quizá, como el siguiente en una lista que escuece al zaragocismo.