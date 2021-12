Casi como un mantra repleto de superstición o cubierto de prudencia, pero en el Real Zaragoza apenas se quiere decir la palabra ascenso y mucho menos cifrar el objetivo en volver a Primera. No lo hacen Miguel Torrecilla, en sus escasas intervenciones, ni Juan Ignacio Martínez, pero tampoco los jugadores. "El Zaragoza es un club histórico en el que te exigen subir a Primera por esa historia”, aseveró este mañana de miércoles en la Ciudad Deportiva Pep Chavarría, dejando claro que la exigencia es del exterior, aunque es indudable que es la meta también en un vestuario que, desde la novena plaza tras ganar al Eibar, ya mira cuanto menos al 'playoff', ahora a 4 puntos. Aunque no se diga, claro. “Estamos demostrando que contra los equipos de arriba competimos y podemos ganar y tenemos una plantilla larga en la que puede jugar cualquiera. No miramos si entramos en ‘playoff’ o en ascenso, solo en el siguiente encuentro. En nuestra mente solo tiene que estar jugar cada partido como si fuera el último y dejarlo todo por esta camiseta”, añadió.

"Nosotros tenemos que jugar muy concentrados, como ya lo hicimos ante el Eibar. Venimos de buena racha y de trabajar bien y vamos a ir a Almería con mucha energía y ganas de sacar los tres puntos y a por ellos” El siguiente choque es ante un Almería líder y claro aspirante por plantilla y méritos a ese retorno a Primera. Sin embargo, el Zaragoza, en buena línea tras ganar al Eibar y que lleva 13 de los últimos 18 puntos, se siente capaz de todo. “Tienen una gran plantilla, atrás y arriba. Como cada temporada Sadiq está haciendo las cosas muy bien, aportando mucho a su equipo. Nosotros tenemos que jugar muy concentrados, como ya lo hicimos ante el Eibar, donde logramos una victoria increíble. Venimos de buena racha y de trabajar bien y vamos a ir con mucha energía y ganas de sacar los tres puntos y a por ellos”, reflejó el lateral catalán, insistiendo en el buen papel que ha hecho el Zaragoza cuando se ha medido a equipos que estaban bien clasificados cuando se cruzó con ellos. Ya pasó ante la Ponferradina, el Sporting, Las Palmas o Eibar, pero ahora el reto es más mayúsculo. “Al Zaragoza siempre se le han dado bien los equipos de arriba. Hay que ganar todos los partidos, igual da la clasificación del rival, estén mejor o peor. Llegamos en muy buen momento, muy bien, y vamos a aprovecharlo”, aseveró. La solidez atrás En ese buen momento tiene mucho que ver una solidez defensiva que lleva al Zaragoza a ser el tercero menos goleado de la categoría, precisamente solo mejorado por el Almería y por el Tenerife, siguiente rival de los zaragocistas en la Romareda tras jugar en tierras andaluzas este sábado. “Desde que llegó JIM el año pasado tuvimos una defensa muy sólida y aprovechábamos las ocasiones que teníamos. Esta temporada hemos dado un paso adelante a nivel defensivo todos, porque defendemos todos, haciendo un trabajo muy bueno como equipo. Hay que seguir en esta línea porque lo más importante en esta categoría es no encajar”. "Nieto y yo trabajamos mucho, puede jugar cualquiera en el lateral izquierdo, y me siento feliz por aprender más y dar más cada día y cada partido” Chavarría, en esa parte final de la pasada temporada, acabó cediendo el paso a Nieto, que tuvo más presencia en el costado zurdo de la zaga, después de que el lateral catalán arrancara con mucha fuerza en su año de debut con el Zaragoza. En este segundo curso, Pep es casi fijo, con 15 partidos de titular, mientras que no jugó ante el Lugo y el Leganés por molestias y contra el Sporting y la Ponferradina como parte de las rotaciones de JIM al haber compromiso intersemanal. “Estoy muy feliz porque es mi segundo año aquí y en el fútbol profesional. Nieto y yo trabajamos mucho, puede jugar cualquiera, y me siento feliz por aprender más y dar más cada día y cada partido”, sentenció el defensa, de solo 23 años y que pudo salir el verano pasado y en enero porque tiene cartel y llegaron intereses de varios clubs por él, algo que es posible que vuelva a suceder este mercado invernal, ya que además los laterales izquierdos escasean. "La Romareda da la vida" Por último, Chavarría dejó claro el buen sabor de lo vivido con la grada de La Romareda ante el Eibar, donde la simbiosis fue casi perfecta para empujar al equipo hacia la victoria: “Es un plus con esta afición. Los aplausos te hacen venirte arriba, te dan energía, gasolina. Tenemos una grada increíble, de Primera, siempre animando y sentimos muy cerca eso. Quiero pedirles que sigan igual porque nos están dando la vida”