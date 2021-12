El pasado domingo el Monumental, el estadio de River Plate, despidió a Leonardo Ponzio con una gran ovación en su último partido de Liga con el equipo platense. River ya es campeón de Liga y ante Defensa y Justicia el exzaragocista centró todas las miradas de la afición, ya que el capitán ha decidido colgar las botas a los 39 años y tras una extensa carrera. Mientras, ayer martes la Legislatura porteña le nombró como la Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito del Deporte. “Siento que no me voy a poder ir nunca de acá. Es muy grande. Me dolería perder el lugar que logré en esta institución”, dijo el futbolista de 39 años en el acto realizado en el Paddock del estadio de Núñez.

Ponzio, que ha igualado en River el récord de títulos que tiene Labruna, con hasta 16, aún puede lograr un decimoséptimo en la Superliga ante Colón el sábado 18 de diciembre. Antes, el capitán de River juega su último partido liguero en el duelo ya intrascendente a efectos clasificatorios de este sábado ante el Atlético Tucumán. Ponzio: «La Copa del Rey me marcó mucho, fue todo como un sueño» Ponzio (Las Rosas, Argentina, 29-01-1982) comenzó en Newell’s Old Boys antes de dar el salto al Zaragoza en el verano de 2003. Llegó con el aval de Pedro Herrera y Miguel Pardeza y el Zaragoza pagó 1,5 millones por el 50% de su pase, por fichar a un jugador de mucha raza y casta que podía jugar tanto de pivote defensivo como en otros puestos, también de lateral y que se caracterizaba por su entrega en cada partido. Fue campeón de Copa en Montjuïc ante el Real Madrid y de la Supercopa frente al Valencia, pero con Víctor Fernández en la 06-07 empezó a tener un rol más secundario y decidió irse a River Plate. Sin embargo, regresó a la capital aragonesa en enero de 2009, con el Zaragoza en Segunda y mediante un traspaso de en torno a 2,5 millones. Logró el ascenso y estuvo dos años complicados, donde era uno de los capitanes de un equipo con una crisis en aumento con la gestión de Agapito Iglesias. Cansado de tantos problemas pidió irse en el verano de 2011 y lo hizo en enero de 2012, para regresar a River Plate, a un equipo que estaba entonces en la Segunda argentina y con el que lo ha conseguido casi todo, empezando por ser una leyenda de ese club. Con todo, casi tiene ese estatus en el Zaragoza, ya que con 246 partidos oficiales es el segundo jugador extranjero que más encuentros ha disputado de zaragocista tras Poyet. Tras su retirada, el centrocampista apunta a sumarse a la secretaría técnica como colaborador de Enzo Francescoli.