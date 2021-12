Álvaro Giménez se hizo grande en el Almería, con 20 goles y un 'Pichichi' de Segunda aquel curso 18-19 a las órdenes de Fran Fernández que le abrieron la puerta a un gran contrato en la Premier, en el Birmingham, que pagó su cláusula (1,5 millones) y donde solo tuvo un paso esporádico para llegar cedido después al Cádiz, que ejecutó la opción al ascender a Primera en el verano de 2020 (2,5 millones). Este sábado jugará por primera vez en los Juegos del Mediterráneo como visitante desde que se marchó de allí, algo que no hizo ni con el Cádiz ni en el curso pasado cuando estuvo en el Mallorca. “Es un partido especial, cuando nombran o escucho Almería se me vienen todos los recuerdos buenos, la felicidad y las sonrisas. Fue un año increíble a nivel personal y colectivo y tengo muchas ganas de poder estar allí, de verlo todo y recordar. Cuando empieza el partido todo cambia, pero es una felicidad volver allí”, aseguró el delantero ilicitano, ahora indiscutible en el Zaragoza.

“Las porterías y el campo del Almería los conozco muy bien y a ver si lo puedo aprovechar para el Zaragoza”

En esa condición de fijo están también las cuatro dianas que acumula, todas como visitante y en las tres últimas salidas, ya que marcó en Burgos, en Las Palmas, con dos tantos, y en Lezama ante el Amorebieta. “Las porterías y el campo los conozco muy bien y a ver si lo puedo aprovechar para el Zaragoza”. De hecho, en ese estadio anotó 12 de los 20 goles que le dieron el trofeo de máximo realizador aquel curso 18-19.

“Es un partido grande, venimos de una buena racha y vamos a intentar aprovecharla. No es un estadio fácil, pero en esta Liga se puede ganar en cualquier campo”, afirmó sobre el encuentro ante un enemigo que no ha perdido en su feudo y que es el mejor local de Segunda con 23 puntos de los 27 que ha puesto en juego. Claro, que el Zaragoza ya asaltó el estadio de Gran Canaria en su día y Las Palmas no había perdido hasta entonces. “En eso somos expertos, como ante Las Palmas, que ya lo hicimos y vamos a intentar romper ese dato. Junto al Eibar es uno de los enemigos más duros de Segunda, pero si quieres luchar por algún objetivo bonito tienes que intentar ganar o sumar ante estos equipos y vamos a ir con todas las ganas y seguro que vamos a sacar algo bueno”

"El míster nos lo dice, nos insiste en no bajar los brazos y tenemos que ir a por más, porque podemos dar incluso más y vamos a intentarlo en Almería”

El Zaragoza se siente fuerte tras el triunfo ante el conjunto armero y quiere más, como recalcó Álvaro. “Venimos en un momento muy bueno y tenemos que mantener esta línea, el míster nos lo dice, nos insiste en no bajar los brazos y tenemos que ir a por más, porque podemos dar incluso más y vamos a intentarlo en Almería”, concluyó.