No escondió JIM el dolor por la derrota en Almería, sobre todo por los últimos minutos del equipo. «Estábamos dentro del partido y llegó la jugada fortuita del gol, pero me quedo molesto con lo de después. El Zaragoza nunca se rinde es un lema nuestro y a los equipos de Juan Ignacio les pido que compitan y estoy muy molesto por lo sucedido en los últimos minutos», aseguró el entrenador, que ahondó aún más en ello: «El Almería ha hecho un partido sobresaliente, tienen jugadores ofensivos buenos y no podemos facilitarle las cosas. Esto es fútbol profesional».

"Buscamos velocidad con Nano (Mesa), Sergio (Bermejo) por dentro para mantener la pelota y otros cambios para intentar sumar y no hemos conseguido eso. Por eso estoy bastante fastidiado conmigo mismo»

Reconoció el entrenador la superioridad global del rival, porque «son muchas las lecturas, pero la principal es que hay que ser honestos y felicitar al Almería. Han sido mejores que nosotros. A mí me parece, si no el mejor, de los mejores equipos de la categoría», aseveró JIM, que admitió que los cambios en la segunda parte no habían tenido el efecto esperado: «Buscaba sus debilidades, había que atacarles y jugarles a la espalda. Buscamos velocidad con Nano (Mesa), Sergio (Bermejo) por dentro para mantener la pelota y otros cambios para intentar sumar y no hemos conseguido eso. Por eso estoy bastante fastidiado conmigo mismo», reconoció.

Tres derrotas de las cuatro encajadas han sido ante exequipos de JIM, Cartagena, Valladolid y Almería. «A lo mejor estaba en deuda con ellos», afirmó el preparador blanquillo, al que no se le quitaba el regusto amargo que le dejaron los últimos minutos del pleito. «El último tramo del partido no me gusta que suceda lo que ha pasado. Hubo momentos del choque en la primera parte con opciones de ellos tras pérdidas, aunque Cristian estuvo magnífico, pero después del gol encajado cuando tienes que tener la ambición de querer engancharte arriba estoy molesto, porque no fuimos el Zaragoza que yo quiero».

Buen balance fuera

Eso sí, con 14 puntos sumados en 10 salidas «hemos hecho una primera vuelta fuera de casa muy buena, ya que solo hemos perdido en Valladolid y Almería».