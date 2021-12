La goleada encajada ante el Almería hay que justificarla en el tamaño del rival, algo obvio, ante el líder y el máximo candidato al ascenso, además del equipo más anotador del campeonato, pero quedarse solo en eso es un análisis muy parcial, porque el partido tuvo malas decisiones de JIM en la elección de algunos futbolistas y en los vaivenes tácticos en la segunda mitad, con el cambio ofensivo al salir del descanso y que después, tras encajar el gol, deshizo, como en el rendimiento de varios de los elegidos por el técnico. No eran Bermejo y Juanjo Narváez las mejores apuestas para buscar la espalda a los defensas, a Pozo y Centelles, ya que apenas van al espacio, ni tampoco James dejó ni una justificación de su titularidad, aunque es al colombiano al que más señala el encuentro.

Llevaba Narváez desde la undécima jornada sin aparecer en el once, ocho partidos seguidos. Lo hizo ante la Ponferradina y acabó lesionado con una microrrotura en el cuádriceps de la que se recuperó en tres semanas para volver ante Las Palmas y acumular minutos las cuatro jornadas anteriores a la visita a Almería muy alejado de su mejor versión. JIM, pese a eso, decidió devolverle la camiseta de titular y la respuesta del delantero fue nula, con un partido más que discreto, a la altura de la temporada que hizo cuando jugó en el Almería, donde pasó sin pena ni gloria cedido por el Betis en la 18-19.

En enero pasado y en verano quiso irse a Primera y en ambos casos llegó su bajón posterior. Se recuperó rápido de su lesión en el cuádriceps, pero en su regreso ha estado muy lejos de su nivel

Lo cierto es que Narváez está lejos, muy lejos, del jugador con gol y desequilibrante que mostró en sus primeros meses de zaragocista. Quizá destacó más porque se elevó en la mediocridad del equipo primero dirigido por Baraja y después por Iván, pero desde enero pasado, cuando el Zaragoza rechazó una primera propuesta del Elche, su caída ha sido en picado. En la Liga no marcó desde el 27 de marzo, en la jornada 31 en Las Gaunas ante el Logroñés, pero JIM lo mantuvo en el once en un tramo final en el que el Zaragoza se sostuvo en la solvencia defensiva para amarrar la permanencia.

Salidas frustradas

El verano, con el colombiano en la rampa de salida, con continuos cambios de agente y con un poco disimulado deseo de irse y jugar en Primera, la postura firme del Zaragoza de exigir 4 millones ahuyentó las ofertas, sobre todo la del Elche, el interés más firme, y Juanjo, aún con el mercado abierto, hizo una buena pretemporada y un notable inicio de Liga sin la suerte del gol de su lado.

Dos tantos, ante el Sanse y el Málaga, no taparon su bajón de nivel acompañado por una lumbalgia hasta que llegó la lesión. De ella, ha regresado a medio gas, también con molestias en los isquios tras una rápida recuperación del cuádriceps, y en Almería, en una oportunidad para reivindicarse, dejó claros los porqués de que no sea ahora un fijo en el once para ningún zaragocista. Tampoco lo es para JIM.

Inhibido del partido, en muchas ocasiones de las ayudas defensivas en las subidas de Pozo, y pidiendo el balón al pie cuando hacía falta velocidad al espacio, Narváez pasó de puntillas por el Juegos Mediterráneos, notándose más sus carencias defensivas cuando JIM apostó al final por un 4-4-2 con él como fijo de manera absurda en la banda. En el fútbol hay que exigir a los que pueden dar. Y Narváez, aunque a veces exista la sensación de que resta más cosas de las que aporta y el equipo no lo ha echado de menos cuando no ha jugado (8 puntos de 12 en los partidos que no estuvo), tiene mucho más que lo que dio en Almería, que no fue casi nada.