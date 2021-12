Llamó la atención la ausencia de Borja Sainz en la alineación del Real Zaragoza ante el Almería, pero todavía más que JIM no contara con él ni un solo minuto a lo largo de un partido que por momentos pedía a gritos velocidad, desborde y un mayor grado de profundidad en ataque. Y el vasco, uno de los futbolistas más rápidos de la plantilla, se quedó en el banquillo durante todo el choque a pesar de que parecía haberse hecho, al fin, con un puesto en el once, en el que había formado en cuatro de los cinco últimos partidos. Solo se quedó fuera ante el Leganés, curiosamente, el único encuentro que había perdido el Zaragoza en ese tramo anterior a la visita a Almería, donde tampoco jugó y el equipo aragonés volvió a caer.

Es más, la presencia de Borja Sainz en la formación titular suele suponer buenos réditos al conjunto aragonés. Porque es el único integrante de la plantilla con más de cinco duelos jugados como titular con el que el Zaragoza no conoce la derrota. Su balance, tres victorias (2-0 ante el Sporting, 2-3 en Las Palmas y 1-0 contra el Eibar) y tres empates (1-1 en Lugo, 1-1 contra la Ponferradina y mismo resultado en Lezama contra el Amorebieta) no está al alcance de ningún otro jugador. Solo Vada se mantiene también invicto como titular, pero el argentino únicamente lo ha sido en cinco ocasiones y todas ellas se saldaron con el mismo resultado: empate.

El caso es que Borja ha sido el último damnificado por el eterno baile en las alas de un Zaragoza cuyo entrenador sigue sin contar con ocupantes fijos en los costados de ese 4-1-4-1. Bermejo es, en todo caso, el que parece más importante para JIM, que ha contado con el madrileño en los cinco últimos encuentros de Liga y en seis de los últimos siete. Solo en la jornada 15 ante el Sporting, el madrileño se quedó en el banquillo, aunque saltó al campo en la segunda mitad en sustitución de Nano Mesa, titular entonces junto a Borja, el segundo jugador de banda más utilizado por JIM en las siete últimas citas.

El que había perdido el sitio era Narváez, pero el colombiano regresó al equipo en Almería, donde jugó los 90 minutos tras casi diez encuentros sin ser titular. Fue la única vez en los siete últimos que un jugador de banda (Narváez casi siempre viene actuando en la izquierda) completa todo el partido. En el resto de choques, JIM siempre ha cambiado a las dos alas a lo largo del duelo. Bermejo y Nano cedieron su sitio a Adrián y Gámez en Burgos, Borja y Nano fueron sustituidos por Lluís López y Bermejo ante el Sporting, Clemente y Narváez ejercieron de recambios de Bermejo y Borja en Las Palmas, Borja y Narváez entraron en lugar de Nano y Bermejo contra el Leganés, Narváez y Eguaras sustituyeron a Borja y Bermejo en Lezama. Además, Borja y Bermejo cedieron su lugar a Lluís López (para jugar con tres centrales) y Narváez contra el Eibar y Zapater entró al campo en lugar de Bermejo en Almería.

Pero, cuando parecía que Borja se había asentado en un equipo en el que no abunda la velocidad y sí el juego al pie, volvió a quedarse fuera ante, lo que provoca otra vuelta de tuerca en la situación del futbolista, al que JIM ya llegó a pedir disculpas hace dos meses cuando le dejó dos partidos sin jugar tras cumplir y marcar en Lugo. «Le pedí disculpas, pero no pasa nada con él. Al contrario. Es un encanto como persona y como deportista. Hemos hablado y no hay problema con él. Al revés», dijo.