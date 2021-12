Después del revolcón de Almería JIM acabó satisfecho con el rendimiento de sus futbolistas frente al Burgos, que permitió al Real Zaragoza superar una nueva eliminatoria de Copa del Rey. «Son dos competiciones diferentes pero es cierto que ayer tuvimos una charla previa al entrenamiento con los jugadores porque en el fútbol profesional no se puede permitir nada que no sea lo que hemos hecho hoy, competir. Felicito a los futbolistas porque es difícil, algunos no jugaban tanto y han terminado bien. Estas cosas se agradecen, y sobre todo el grado de competitividad. Cuando ganas todo parece fácil pero el Burgos venía de una buena dinámica», destacó.

El entrenador zaragocista no quiso individualizar porque, a su juicio, destacó el bloque. «Estoy contento a nivel colectivo. Cuando predomina el bloque es porque hemos hecho un buen partido. Me alegro mucho por todos. No puedo individualizar porque sería injusto. Han hecho un buen partido todos. En La Palma ya pasamos la eliminatoria y hemos estado hablando. Hay jugadores nacidos en Zaragoza que nos transmiten ese mensaje. El Zaragoza puede quedar eliminado en este trofeo porque el rival sea mejor, pero tiene que competir por orgullo y por la cantidad de años que otros futbolistas lo han hecho con esta camiseta. La historia del Zaragoza está escrita con letras de oro por la Copa y nosotros no la vamos a tirar», explicó JIM. El preparador destacó que el partido le sirve para extraer muchas conclusiones positivas. «Me sirve mucho por la actitud y predisposición. Sé perfectamente que puedo contar con todos los jugadores. Mañana es un día de recuperación para los que han jugado más y ya jueves y viernes a pensar en tomar las mejores decisiones para el domingo», añadió el técnico que, para la siguiente ronda solo pidió una cosa: jugar en La Romareda. «Me evito el viaje y la afición puede disfrutar con nosotros», argumentó.