El Real Zaragoza estará en el sorteo de dieciseisavos de la Copa del Rey después de un partido solvente ante un Burgos demasiado inferior y que no tuvo además ni un gramo de pólvora, ni siquiera en el tramo final cuando tras el 2-0 el equipo zaragocista bajó el nivel. Los goles de Eguaras y Adrián, el mejor sobre el césped, hicieron justicia a un equipo que quiso más que los burgaleses seguir en este torneo del KO que solo es accesorio y complementario a lo primordial, que pasa por la Liga. Y ese mayor deseo se tradujo en la victoria, que redime algo el mal sabor de boca del desastre de Almería y que da moral para el vital partido ante el Tenerife que espera el domingo en el final de la primera vuelta. Al final, ganar en el fútbol nunca es una mala noticia y perder dos partidos seguidos sí lo habría sido. Las victorias, ya se sabe, llaman a más victorias.

El choque se decidió con la mayor pegada local y con los buenos minutos que ofrecieron jugadores como Adrián, Borja Sainz y Azón o la solvencia de Clemente y Lluís López atrás además de la seguridad de Ratón, también casi impecable. Al equipo de JIM le espera ahora, salvo sorpresa, un Primera, pero eso ya será en el entorno del día de Reyes y con una Romareda con mejor aspecto, porque esta noche menos de 8.000 zaragocistas se pasaron por el partido, con un intenso frío, lo que les convierte en valientes, sin duda. Además, se hicieron notar.

El Real Zaragoza salió con un once totalmente renovado, el previsto, el plan B con Eguaras, Zapater y Adrián en la sala de máquinas y un eje en el que Lluís López se situó junto a Clemente y con los costados para Ángel y Nieto dejando las alas a Borja Sainz y a Yanis con Azón arriba. El Burgos también revolucionó su once, con solo dos jugadores de los que ganaron al Fuenlabrada. Es lo que tiene la Copa a estas alturas, es un banco de pruebas en el que el ritmo y la intensidad futbolística no suelen estar en el guion.

No lo estaban tampoco en La Romareda, aunque el Zaragoza entró con más energía al pleito. Y se notó. Azón, nada más empezar el choque, tuvo un mano a mano que Herrero le sacó y un activo Borja Sainz demostró velocidad para generar dudas en la zaga burgalesa. Con todo, el Zaragoza, con la presión alta, fallaba después demasiados pases, pero el partido tenía su control, pese a que se atascaba en la mediapunta con demasiado tráfico por la tendencia de Yanis de jugar por dentro.

Azón, incisivo

Un disparo de Rober Alarcón que atrapo Ratón fue la única amenaza visitante, mientras la banda de Nieto y Borja Sainz era la que más caminos buscaba. Una buena jugada del canterano llegando a línea de fondo terminó en un remate casi de espuela de Azón que acabó en el larguero y el partido se inclinaba ya más hacia un Zaragoza en el que Adrián, tras un mal comienzo, empezaba a entonarse con el balón. Eso sí, el equipo de JIM, en una falta mal lanzada de Zapater, estuvo a punto de propiciar el gol del Burgos, pero el exzaragocista Álex Alegría se equivocó dentro del área.

Con todo, el Zaragoza era mejor y obtuvo el premio. Iván Azón firmó un sombrero y un control de delantero grande, pero no disparó, su dejada la envió Borja Sainz para el despeje de la defensa y el remate preciso de Eguaras pasada la media hora para hacer el primero de la noche. Aún pudo marcar el segundo antes del descanso, pero Azón no encontró remate en un buen centro de Adrián, cada vez más presente en el juego.

La segunda parte mantuvo el balón en el inicio para el Zaragoza y el protagonismo para Borja Sainz, aunque pecara a veces de una conducción excesiva. Sin embargo, el extremo tras una gran salida de balón de Adrián se la devolvió al centrocampista madrileño, que en carrera y desde el balcón del área la mandó ajustada al palo en un gol para enmarcar que demuestra su calidad.

El Zaragoza bailaba al son de Adrián, con algún caño incluido, y los cambios del Burgos le dieron más mordiente a los visitantes, en particular Claudio Medina. Ratón salió bien ante el delantero anulando la ocasión tras un envío casi suicida de Adrián. El Zaragoza, con 2-0 en el marcador, buscó que el partido se durmiera y Claudio aún tuvo otra a pase de Guillermo mientras el carrusel de cambios iba metiendo más cloroformo al choque.

La grada aplaudió a Javi Ros, lo que sonó a despedida, y apunta a serlo, y ovacionó a Azón, Sainz, dos de los destacados, igual que a Zapater y a Eguaras, porque el partido ya no daba mucho más de sí. JIM tiró de Narváez, James o Álvaro, en teoría la 'Unidad A', la que jugó, bastante mal, en Almería, pero el Burgos acabó por bajar los brazos tras un remate de Rubio que atrapó Ratón para que poco o nada pasara en los últimos minutos y el Zaragoza ya espere otra ronda.

Ficha técnica

Real Zaragoza: Ratón, Ángel, Lluís López, Clemente, Nieto; Zapater (James, m.83), Eguaras (Javi Ros, m.72), Adrián; César Yanis, Borja Sainz (Juanjo Narváez, m.72) e Iván Azón (Álvaro Giménez, m.83).

Burgos CF: Herrero; Raúl Navarro (Ernesto, m.57), Rubio, Zabaco, Iván Serrano (Del Cerro, m.78); Undabarrena, Mumo; Riki (Claudio, m.57), Rober Alarcón (Andy, m.67), Álex Alegría (Álvaro, m.57) y Guillermo.

Goles: 1-0, m.33: Eguaras. 2-0, m.51: Adrián.

Árbitro: Gorostegi Fernández (C. Vasco). Amarillas por el Burgos a Riki (m.28), Mumo (52), Miguel Rubio (52), Ernesto (m.70) y al técnico, Julián Calero

Incidencias: 7.800 espectadores en partido de la segunda ronda de la Copa del Rey en La Romareda.