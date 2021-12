No lo está pasando bien Adrián González. Más bien, todo lo contrario. El madrileño es uno de los efectivos de la plantilla que menos minutos ha disputado en Liga y solo Ratón, Clemente, Yanis y Ros han participado menos que él hasta ahora. Por eso, la rueda de prensa del centrocampista estuvo presidida por su estado de ánimo y, principalmente, su perspectiva de futuro ante la próxima finalización de un contrato que ya le permite, a partir de enero, comprometerse con cualquier otro equipo. Y Adrián, siempre señor, asume su situación. “Vivo el presente, pero soy consciente de la situación en la que estoy. Si mirase más allá vería la cuesta demasiado empinada pero no tengo que reivindicar absolutamente nada”, reconoce el zaragocista, que asegura que nadie del club le ha comentado algo respecto a la posibilidad de salir en el mercado invernal “ni tampoco he comunicado yo nada al club”, asevera. Pero Adrián advierte que “los números hablan por sí solos y, aunque no sé qué pasará este fin de semana ni qué decisión tomará el míster, nunca he arrojado la toalla y jamás lo haré. Pero a estas alturas y tal y como está la película, tiene pinta de que la temporada que viene no voy a estar aquí porque mi presencia es escasa y no creo que el club se vaya a plantear la renovación de Adrián”.

Pero el madrileño mira hacia adelante y valora cada minuto de su estancia en el Real Zaragoza. “Para mí es un orgullo ponerme esta camiseta y por eso vine aquí, por poder jugar en un club con tanta historia y masa social. El entorno te hace sentir de Primera División y eso llena. A partir de ahí ya no miro más allá y vivo el presente. Soy positivo y las cosas pueden cambiar rápido en el fútbol”, advierte, aunque admite que no ha mantenido conversación alguna con JIM. “No hemos hablado. Comentamos algo de fútbol si me toca jugar y ya está”, indica.

Donde sí se apoya Adrián es en un vestuario que, según el madrileño. “es uno de los mejores en los que he estado en toda mi carrera. La unión y el cariño entre todos es excepcional. Nunca me he encontrado un vestuario así y es difícil que vuelva a encontrarme con alguno igual. Me apoyo en mis compañeros y en mi trabajo y la ilusión que tengo todos los días por venir a entrenar, que es un privilegio”, aunque admite que “en el plano personal es el momento más difícil de mi carrera”.

En el colectivo, Adrián, autor del segundo tanto ante el Burgos, también tira de sinceridad y admite que el Zaragoza pudo haber recibido una mayor goleada en Almería, de ahí que valore la importancia de la victoria copera frente al Burgos apenas tres días después. “Los triunfos siempre son importantes y más porque veníamos de unas malísimas sensaciones ante el Almería. Perdimos 3-0 pero el resultado pudo ser más abultado”, apunta el futbolista, que cree que el equipo está capacitado para soñar. “Estamos en la misma situación que muchos otros equipos. SI enlazas una racha positiva eres capaz de engancharte al playoff y pelear por cosas bonitas, pero lo mismo por abajo si no ganas. No sé si nos dará para estar entre los tres primeros, pero sí tenemos la capacidad de estar bailando ahí y engancharnos en puestos de playoff”, asegura.