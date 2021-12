La eliminación copera del Burgos redimió un poco la mala imagen del Zaragoza en Almería, pero la Liga es otra competición y el sofoco contra el líder, en un partido donde fue superado siempre, solo se supera con una victoria ante el Tenerife este domingo. “Estamos fastidiados del último partido en Almería y queremos reivindicar ese orgullo y esa casta futbolística que tenemos antes de irnos con nuestras familias y hacerlo en nuestro campo y ante un Tenerife que es un equipo importante”, asegura Juan Ignacio Martínez que ve un partido con “muchas connotaciones, porque llega el parón y acaba la primera vuelta con esa remontada que hemos hecho entre comillas en el último mes y ahora venimos de la adversidad, aunque entre medio estuvo la Copa”.

El entrenador alicantino elogia al enemigo, destacando que ha estado desde el principio de la Liga en la zona alta de la clasificación y “tenemos que estar muy concentrados porque ellos en la parte ofensiva tienen muy buenos jugadores”, pero insiste en la necesidad de levantarse tras el sopapo de Almería con una victoria que deje buen sabor de boca antes del parón. “Llevo un año aquí y no puedo ser injusto con el grupo. El otro día tuvimos ese borrón, que dicen que lo tienen los buenos escribientes. Creo que se va a quedar como una anécdota y contra el Tenerife vamos a competir como lo hemos hecho siempre y por supuesto con nuestra afición tirando del equipo para quedarnos con los tres puntos”.

"Nosotros pensamos en ganar al Tenerife para afrontar la segunda vuelta y lograr esa puntuación media en casa que nos pueda llevar a donde todos queremos, a la parte alta de la tabla"

El Zaragoza cierra ante el conjunto isleño la primera vuelta en La Romareda, donde por ahora solo ha conseguido 12 puntos y dos victorias en 10 citas. Tras el ecuador, al Zaragoza le quedarán otros 10 encuentros con la premisa de mejorar de forma obligada esos números para acercarse a la cabeza, “porque vamos al revés de la regularidad, ya que los objetivos se consiguen muchas veces a través de jugar de local y nosotros hemos sido muy irregulares. Ahora pensamos en ganar al Tenerife para afrontar la segunda vuelta y lograr esa puntuación media en casa que nos pueda llevar a donde todos queremos, a la parte alta de la tabla”, refleja JIM, de nuevo sin querer hablar expresamente de ascenso o de Primera. El Zaragoza, con 26 puntos, aspira a llegar al ecuador con un triunfo que le dejaría con 29 y que le obligaría a mejorar sus números en la segunda vuelta para pensar en el playoff

Con Vada recuperado

Para cerrar este tramo inicial del campeonato JIM cuenta solo con las bajas de Lasure, que aún no está inscrito, y Vigaray, puesto que Valentín Vada, baja en los dos últimos partidos, ante Eibar y Almería, por un esguince, está disponible tal y como ya se esperaba. “Tenemos a todos los jugadores, los de la Copa que jugaron ya han entrenado todos y ahora el problema es para el técnico de poner ese once competitivo. Juegue quien juegue hay que lograr los tres puntos porque todos están demostrando que pueden jugar”, asegura el preparador zaragocista, que en la Copa dio descanso a Nano Mesa, sin convocar tras volver ante el Almería jugando en la segunda parte después de superar una lesión en el psoas. "Está perfecto para jugar y para meterme presión para que el entrenador lo ponga. Aquí puede jugar cualquiera”, reseña. El canario, de hecho, apunta a una de las novedades del once, lo mismo que Vada.

En todo caso, JIM no da pistas, nunca lo hace, de su último once del 2021, que obviamente será muy distinto al de la Copa ante el Burgos, aunque no descarta que algunos de los titulares de ese día se ganaran el puesto en Liga, algo que no parece muy factible. “Cabe esa posibilidad, por supuesto, porque todos los que actuaron vienen desarrollando minutos. Reservas es un término que no me gusta, en el once ante el Burgos había cinco jugadores con más de 1.000 minutos en esta temporada, aunque igual que había otros que no habían sido tan habituales”, concluye.