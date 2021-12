El final de la primera vuelta coincide con el parón de Navidad y después se abre un mercado de enero para el que el Zaragoza llega sin margen económico y sin espacio para fichas puesto que tiene que inscribir a Lasure y cuenta con 26 futbolistas, con Iván Azón, Francho y Borja Sainz inscritos del filial, si bien a los dos primeros se les prometió dorsal del primer equipo en enero tras quitárselo por el límite al final del verano. En todo caso, JIM está pendiente de hablar de esos posibles movimientos con Miguel Torrecilla, algo que todavía no ha sucedido. “De verdad que no hemos hablado, ya que estamos en medio de la vorágine del campeonato. Ni de entradas ni salidas. Miguel llevará sus cosas en la cabeza y hablaremos cuando llegue el parón, de posibilidades de jugadores que se quieran marchar o no. Es que si no se van jugadores no podemos traer a nadie”, dejó claro el técnico.

El Zaragoza tiene en la rampa de salida a Adrián González, Javi Ros o Clemente, como candidatos más claros, sin descartar la posibilidad de que haya un traspaso de algún jugador importante, como Francho, Narváez, Chavarría o Francés, si bien el de este último no parece probable que se dé hasta junio. Después, la previsión habla de buscar un lateral derecho, porque a a Vigaray como mínimo le queda hasta marzo y quizá un 9 si se hace un hueco salarial importante. Con todo, JIM no piensa en eso ahora. “Ni se me pasa por la cabeza, estoy centrado en el Tenerife desde que acabó el partido con el Burgos. Son cosas que la dirección deportiva y el club valorarán con cualquier futbolista que tenga menos minutos y tome la decisión de querer salir. Eso es lícito. En el fútbol con las plantillas tan largas que hay es normal que los jugadores que no tienen sus minutos quieran disfrutar de su profesión”, argumentó. “No creo que Adrián se enfade y no puedo decir nada a lo que ha dicho. Él intenta siempre jugar y te sabe mal porque sé que para cuatro minutos o para más siempre me va a dar lo máximo" Adrián aseguró el jueves que pasaba por el peor momento de su carrera en ese sentido y dejó la puerta abierta a salir en enero, unas palabras que analizó JIM restándoles importancia. “No puedo decir nada a lo dicho por Adrián, al contrario. Es un profesional de los buenos, con él hay algo especial por su trayectoria deportiva y con la relación con su familia. Soy la persona más injusta con el grupo porque solo pueden jugar 11. Para eso me pagan, para tomar decisiones”, reflejó el entrenador, que tampoco cree que haya enfado o cabreo en las palabras del centrocampista madrileño, que acaba contrato en junio y no renovará y que si se marcha en enero lo haría con una rescisión y con posibilidades de jugar en otros equipo de Segunda. “No creo que se enfade, he hablado muchísimo con él en todo este año que llevo aquí cuando ha estado fastidiado. Él intenta siempre jugar y te sabe mal porque sé que para cuatro minutos o para más siempre me va a dar lo máximo. Siempre entra al campo y lo que le pides lo intenta hacer a la perfección, esconder el balón, ir a zonas de remate o ayudar en altura en el aspecto defensivo. Decide el entrenador, a él le toca esperar y juegan otros, no hay más”.