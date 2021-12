Nano Mesa se mide con el Real Zaragoza al Tenerife este domingo, algo que ya ha hecho con el Sporting, el Cádiz o el Logroñés para jugar contra el club que le vio crecer como futbolista y con el que dio el salto profesional desde su entrada en infantiles procedente del Juventud La Laguna. Antes, había dado sus primeras patadas a un balón en el CD Coromoto, el equipo de su barrio en San Cristóbal de La Laguna, y en el Padre Anchieta, donde estuvo en prebenjamín y benjamines, para pasar por el Juventud en alevín y un primer año de infantil. Lo cierto es que Nano Mesa, de 26 años, apuntó alto desde un principio, con goles que en su barrio dejaban con la boca abierta a más de uno, casi 'maradonianos', de un niño que solo pegaba patadas a un balón y dejaba los estudios de lado. Sus entrenadores en sus inicios destacan su fuerte carácter y su competitividad, virtudes que le valieron para llegar al Tenerife, aunque desde aquella temporada 15-16 su progresión se haya quedado estancada desde que fichó por el Eibar.

En el Padre Anchieta estuvo a las órdenes de Juani González, o Juan Ramón González, su entrenador cuatro temporadas, desde prebenjamines hasta el primer año de infantil en el Juventud, cuando voló con destino a la cantera chicharrera. “La pelota era su vida, no estaba nunca sin el balón en los pies”, recuerda Juani de aquel enano al que no tardó en encontrarle apodo. Hijo de un trabajador en una empresa de congelados y de un ama de casa, hermano de Jesús, o Nene, como es conocido, el ahora delantero zaragocista solo vivía por y para la pelota. “En el cole le costaba mucho, muchísimo. Él solo miraba al balón y le decíamos, ‘Nano tienes que mirar al futuro, no sabemos si de esto podrás vivir’, pero no nos hacía caso”, añade su primer entrenador.

“Yo buscaba siempre apodos a mis jugadores y él suyo era fácil por la estatura, con ese se quedó”, recuerda, antes de hablar de un chico “extrovertido, sonriente, que como decimos aquí le gusta más una fiesta que comer. Cuando está fuera del ambiente del fútbol le encanta divertirse y hacer bromas”. Su segundo apellido, Travieso, está claro que le hace honor. Eso sí, en la cancha es otra cosa. O por lo menos así era en sus inicios. “Siempre tuvo un carácter fuerte, mucha personalidad, no le gustaba perder a nada y buscando progresar. Quería permanentemente la mejora, eso le distinguía de los demás”, espeta Juani.

Ese carácter competitivo de un delantero que se hinchaba a meter goles, más de 110 en prebenjamines y casi 90 en el año siguiente en el Padre Anchieta, “aunque ahora le cuesta más hacerlos, pero antes le salían solos”, suponía problemas a la hora de manejar su tiempo sobre el césped. “Cada vez que lo cambiaba tenía un problema con él. Pensaba, ‘madre mía que tengo que cambiarlo, a ver cómo hago para que no se me enfade’. Era muy competitivo”, insiste Juani, aunque había pocas dudas de su progresión. “Todos decíamos que si alguien podía llegar era él, lo único que le podía perder era su carácter. Pero supo llevarlo bien al final”.

Dio el salto al Tenerife en infantiles, comiendo etapas a toda velocidad hasta llegar al juvenil, donde siendo ya de primer año jugó en el equipo de División de Honor, dirigido por Valdo Pérez dos temporadas. “Cuando entró en el Tenerife ya destacaba: rapidez, potencia, pegada… Y siendo de primer año de juveniles y en el División de Honor hizo 17 goles. Jugaba junto a Ayoze Pérez”, recuerda Valdo al hablar de “un chico especial, bastante autoexigente y competitivo, muy ganador. Y después es muy cariñoso, muy cercano, con buen corazón. A lo mejor puede parecer que es impulsivo, pero en la cercanía es muy buen chico”.

Ese segundo año a las órdenes de Valdo en el División de Honor ya le dio para empezar a jugar en el filial del Tenerife, dirigido por Quique Medina en Tercera. De ahí a la apuesta de Álvaro Cervera, ahora entrenador del Cádiz, pasó muy poco tiempo, ya que debutó con el 'Tete' ante el Alcorcón el 18 de enero de 2014 y jugó 10 partidos en esa temporada para ser cedido al Hospitalet. “Esa temporada le sirvió de experiencia y para ganar madurez. En sus inicios le costó destacar en el Tenerife, pero terminó siendo muy importante”, indica Valdo Pérez, subrayando aquel año con Pep Lluís Martí a su regreso tras la cesión en el que hizo 14 goles para ponerse en primera fila del escaparate y que el Eibar pagara más de tres millones por él. “No fue el máximo goleador de ese año en Segunda y se pagó mucho más dinero por él que por otros que hicieron más tantos. Después le ha costado asentarse y jugar en Primera, no tuvo esa continuidad”, sentencia el todavía técnico en la cantera chicharrera.

No logró esa consolidación en Primera en el club armero ni tampoco en el Levante y después comenzó una ruta por Segunda en el Sporting, el Tenerife y el Cádiz, con el que logró el ascenso y una ejecución de su opción de compra que le devolvió a la élite, pero de nuevo sin sitio para salir cedido al Logroñés y ahora al Zaragoza. “Se quedó parada la progresión tras aquella temporada magnífica y creo que le habría venido bien estar uno o dos años más en el Tenerife cuando se fue al Eibar”, sentencia Juani González, aunque no duda de que el hambre y las ganas de Nano se acabarán imponiendo en esta etapa en el Zaragoza, donde lleva dos dianas y se ha hecho un hueco importante para JIM que solo las molestias en el pie o en el psoas le han quitado. Una confianza que también tiene Valdo Pérez: “Ha madurado y esa parte competitiva la mantiene en dar el máximo. Si le respetan las lesiones, posee su velocidad y explosividad y siempre ha tenido gol. Puede ayudar mucho al Zaragoza, yo creo que está haciendo una buena aportación”, concluye el entrenador de la cantera del 'Tete'.