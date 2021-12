Ya jugó en La Romareda con el Castellón, pero esta vez es distinto.

Para mí siempre va a ser especial, pero este año tiene el aliciente del público. Van a estar mi familia y mis amigos de toda la vida. Ya me han pedido unas cuantas entradas, aunque por suerte todos mis amigos son socios y me han liberado un poco para destinarlas a algunos familiares.

Llegó a debutar en un amistoso de las Peñas con el primer equipo en Utrillas en su única temporada en el Aragón, en la 15-16.

Lo recuerdo bien. Oficial no tuve la suerte de poder jugar, pero al menos pude disputar esos minutos.

¿Qué significa el Zaragoza en su carrera?

Es el club de mi ciudad, el que tuve la suerte de estar al menos ese año, un equipo al que siempre sigo, con ese sentimiento de cariño. Yo de pequeño iba a La Romareda, fui socio varias temporadas y acudía con mi padre, tengo un recuerdo maravilloso de aquello. Mi familia es zaragocista, muy futbolera, y ese cariño está ahí. Sigo al Zaragoza muchísimo y es el que más veo por la televisión, evidentemente.

Cuando vino con el Castellón la temporada pasada en la jornada 40 supuso la permanencia matemática del Zaragoza tras un año muy duro.

Yo al Zaragoza le deseo siempre lo mejor, pero en nuestras circunstancias, prácticamente descendidos tras perder aquí, pues es un recuerdo amargo. En ese momento solo piensas en el club al que perteneces, dejas al margen cualquier sentimiento.

Resultó un año malo para el Castellón, pero muy bueno para usted, con 7 goles y 4 asistencias en 40 partidos de Liga. Se consolida en Segunda y con 27 años entonces. Más vale tarde que nunca.

Fue mi año, sin duda. Ni en el mejor de mis sueños iba a pensar que iba a hacer esa temporada. La parte colectiva lo tira un poco todo al traste, pero mi rendimiento me dio el derecho de seguir en el fútbol profesional.

Y apostando mucho el Tenerife por usted, pagó traspaso, 250.000 euros y le dio un contrato por cuatro años.

Tuve varias cosas de otros equipos, pero dado el mercado de Segunda y la crisis que hay es muy raro ver un traspaso. El Tenerife mostró mucho interés en mí, me sentí muy valorado y creo que esta decisión ha sido la adecuada. Tengo la confianza del club y del cuerpo técnico y eso es lo fundamental, me siento muy bien aquí.

¿El Zaragoza lo intentó?

No hubo nada, solo rumores. La realidad es que no llegó a haber algo concreto.

En el Tenerife está jugando bastante, 18 partidos, 10 de titular y en un equipo de mayor nivel que el Castellón.

Estoy satisfecho, llegué al Tenerife sin hacer pretemporada en el Castellón porque arrastraba una lesión que me la hice precisamente en La Romareda. Ese hándicap fue en mi contra al llegar, porque estaba recién recuperado y me costó entrar y coger el nivel físico. Ahora estoy teniendo protagonismo y voy a más.

En sus inicios, en el Almudévar, en el Ebro, en el Aragón, en el Tarazona… actuaba de delantero, pero ha ido retrasando su posición.

Me he ido adaptando a varias posiciones. De hecho, en el Castellón el año pasado jugué muchas veces de mediocentro. Donde más cómodo estoy es de mediapunta, por detrás del 9 o tirado a un costado, que es donde más estoy jugando en el Tenerife en la banda derecha y con libertad de moverme hacia dentro, que creo que es mi sitio ideal. Con todo, la polivalencia y jugar en varias posiciones solo lo veo como algo positivo, porque te da más opciones de jugar.

¿Aún es Jamelli o ya es Rubén Díez?

Siempre se me conoció así, porque era muy rubio, no porque Paulo fuera mi ídolo. Era mi apodo desde que empecé a jugar con muy pocos años en Aragón, aunque al salir a Castellón me he ido quitando eso y estoy contento de que sea Rubén Díez y ya no tanto Jamelli. Antes mucha gente desconocía mi nombre. No me molesta que me llamen así, pero prefiero ese cambio.

¿Hacia dónde mira el Tenerife? Son cuartos y tienen a mano la segunda plaza del ascenso directo.

Estamos en una situación privilegiada y seguramente muy pocos en verano hubiesen apostado por que estuviéramos ahí. Hay tres o cuatro rivales de mayor presupuesto y mejores plantillas, pero este equipo se ha ganado el derecho a que los enemigos nos tengan ese respeto, ese miedo. Ahora solo miramos al Zaragoza, es muy importante irnos a Navidad con buenas sensaciones y enganchados a ese tren de la segunda plaza. Con todo, esto es muy largo, con la segunda vuelta entera y si coges una racha mala caes muchos puestos, igual que si la pillas buena te enganchas rápido.

¿Al Zaragoza le ven como un rival directo por estar arriba?

Personalmente, sí. En muchos partidos ha merecido más de lo que ha obtenido. Ese inicio de Liga malo con tantos empates le ha lastrado, pero ahora está en buen momento y contra el Eibar demostró que se está haciendo más fuerte en casa, que es lo que le ha faltado. Va a ser un rival para estar arriba, teniendo en cuenta que el Almería creo que va con dos marchas más que el resto, muy por encima, pero el Zaragoza va a estar peleando ahí por subir vía 'playoff', estoy convencidísimo, tiene plantilla para eso.

¿A qué jugador destaca?

Me encanta Francés, está dando un nivel muy alto y es muy joven. Se le ve muy centrado y con la cabeza muy bien amueblada y si sigue con esa progresión estoy seguro de que más pronto que tarde va a estar en Primera, con esa proyección es lógico que esté en el punto de mira de muchos ojos. Ya el año pasado lo demostró, es internacional sub-21 y está a un nivel altísimo dentro de una plantilla muy equilibrada.

¿Y el techo de Rubén Díez dónde está? Con 28 años, ¿aún mira a Primera?

Me gustaría muchísimo llegar a la élite y es un objetivo personal que cada día me lo voy creyendo, mucho más con la temporada que está haciendo el Tenerife y en los puestos en que nos movemos. Hace tres años en Segunda B lo veía medio imposible y hace 5 en Tercera era una utopía. Sigue siendo complicado, porque en Primera juegan los elegidos. La ambición, el decir y, ¿por qué no?, siempre la tengo. No me pongo techo y sigo soñando con conseguirlo.

Si ya coincide en Primera con el Zaragoza…

Esa sería otra alegría. Son ya ocho años, varios 'playoffs' que han caído del lado negativo y ojalá podamos celebrar los zaragocistas ese ascenso y que tanto este club como yo con el Tenerife nos crucemos en Primera.