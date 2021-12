Seguramente, fue el colofón justo a un año horroroso en el que el Zaragoza llevó su deshonra al borde del abismo. Se salvó de milagro gracias a JIM y a unos chavales de la casa que se dejaron la vida por su equipo del alma. Pero el 2021 pasará a la historia como uno de los peores de un club a la deriva que requiere una intervención urgente para recobrar unas constantes vitales cada vez más débiles. Abajo, en el campo, el Zaragoza eligió la peor manera de echar el telón al año deportivo y firmó un partido catastrófico, caótico. Una calamidad en todos los sentidos. También desde el banquillo, desde donde nunca llegaron soluciones. Un desastre en toda regla inmerecido por una afición empeñada en mantener la esperanza en no se sabe bien qué.

El simulacro de encuentro duró poco. No llegó a media hora. Lo que tardó el Tenerife en sentenciar el envite con dos tantos al contragolpe que dejaban al Zaragoza desarmado e inerte. Quedaba una hora de fútbol, pero el equipo aragonés nunca se creyó capaz de remontar. Y, sin corazón, nada tiene sentido. Tampoco el fútbol.

JIM eligió a Vada como acompañante de Petrovic y Francho en un supuesto intento por dotar de más llegada a un equipo de nuevo sin Borja, un futbolista que mira el juego en vertical y cuya velocidad debería ser indispensable en una escuadra plana y estática hasta la desesperación. El que sí fue titular fue Narváez, que volvió a pasar más tiempo en el suelo que de pie. Un disparo muy alto a los diez minutos fue su único bagaje ofensivo, del todo insuficiente para un jugador que debería marcar diferencias pero que no está bien.

Antes, Álvaro había gozado de una buena ocasión en la única indecisión de la zaga canaria, pero el delantero, otra referencia, remató mal. El Zaragoza llevaba la iniciativa ante un Tenerife que tiraba la línea de presión cerca de los tres cuartos y que esperaba, agazapado, su oportunidad. Llegó pronto. Una pérdida entre Gámez y Álvaro dejó el balón a León, que tardó poco en encontrar a Elady, cuyo disparo se marchó directo al fondo de la red ante la escasa contundencia de Vada en el corte.

El tanto fue un mazazo para un Zaragoza que ya no levantaría cabeza. Para entonces, JIM ya había intercambiado las posiciones de Nano Mesa y Narváez, pero ya no habría más movimientos tácticos tras el sofocón. Tampoco cuando, apenas diez minutos después, Mollejo ganaba la posición a Chavarría para cabecear a la red un centro placentero de Pomares, al que Narváez solo siguió con la mirada. No se había alcanzado la primera media hora y el Zaragoza ya se despedía del encuentro.

Porque, a partir de entonces, el partido fue un desastre de los locales y un ejemplo de control desde el banquillo por parte de un Tenerife que casi nunca vio peligrar la victoria. Mientras el público la pagaba con el árbitro, convencido de que Narváez se va al césped nada más sentir un toque, el Tenerife se imponía en una medular en la que Petrovic, Francho y Vada hacían aguas por todos los lados. Los dos primeros se quedarían en el vestuario al descanso para dejar paso a Eguaras y Borja en busca de más acción y dinamismo. Había tiempo, pero no fe.

El Zaragoza pasaba a formar en un 4-2-3-1 que luego pasaría a ser un 4-4-2. El Tenerife protestaba un penalti de Eguaras a Elady poco antes de que Álvaro mandara un balón manso a las manos de Soriano . Si había algún plan, el de los locales consistía en lanzar envíos largos al punta y centros desde la línea de tres cuartos, la zona preferida por los defensas rivales. Solo Borja intentaba llegar a línea de fondo. Y Gámez, que puso el gol en la cabeza de Álvaro, que, incomprensiblemente, remató fuera en las narices del meta rival.

Quedaba media hora, pero el partido no se movía del sitio marcado en rojo por un Tenerife al que los cambios aportaron la dosis de serenidad, aplomo y oxígeno necesarios para acabar de asfixiar a un Zaragoza desesperante y desconocido. Porque el equipo aragonés perdió de la peor forma posible: instalado en el caos, el desorden y la impotencia más absoluta. El Tenerife, tan tranquilo, se limitaba a dejar pasar el tiempo y a despejar los tímidos intentos de su adversario. Ramis, por si acaso, dispuso tres centrales para elevar la muralla por encima de Azón y Álvaro, que solo coincidieron juntos un cuarto de hora a pesar de la clara desventaja en el luminoso desde hacía tiempo.

Se va el 2021 y, con él, el peor Zaragoza de la temporada. Una pesadilla antes de Navidad que provoca sudores fríos a una Romareda que solo ha visto seis goles de su equipo y, una vez más, obligada a soñar en que el nuevo año será mejor.

R. Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Francés, Jair, Chavarría; Francho (Borja Sainz, m.46), Petrovic (Eguaras, m.46), Vada (Zapater, m.74); Nano Mesa (Iván Azón, m.74), Alvaro Giménez y Narváez (Adrián, m.79).

C.D. Tenerife: Soriano; Mellot, José León, Sergio González, Pomares; Aitor Sanz, Álex Corredera (Sipcic, m.86), Shashoua (Bermejo, m.66), Elady Zorrilla (Michel, m.76); Mollejo (Rubén Díez, m.46) y Enric Gallego (Apeh, m.86).

Goles: 0-1. M.20. Elady Zorrilla; 0-2. M.28. Mollejo.

Árbitro: Quintero González (Comité andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla a Petrovic y Borja Sainz, por el equipo local, y a Mollejo, Mellot y Pomares, por el visitante.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 21 de Liga disputado en el estadio de La Romareda de Zaragoza ante 15.283 espectadores. Se rindió un homenaje a los exjugadores y extécnicos Luis Costa y Manolo Villanova dentro de la iniciativa que el club maño va a realizar a partir de ahora con exjugadores que hayan formado parte de la historia del club.