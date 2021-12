No fue la mejor forma de despedir el 2021 en La Romareda y bien lo sabía JIM. «En unas fiestas tan entrañables como son estas terminar con una primera vuelta tan irregular en casa, lo digo de corazón, no me esperaba yo esto, confiaba en los tres puntos», empezó su discurso el técnico, que elogió al rival y el comienzo de su equipo. «Hemos empezado muy bien, con alguna ocasión incluso muy clara, y ellos hay que saber como juegan, no hay que ponerles ningún pero, ellos juegan su fútbol y ala que te equivocas, pum, te meten el gol. Luego ya el segundo nos ha hecho mucho daño porque nos ha provocado ansiedad», explicó Juan Ignacio Martínez.

