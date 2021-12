El Real Zaragoza inició con Manolo Villanova y Luis Costa una serie de reconocimientos a ilustres ('Legendarios zaragocistas' se llama) que quiere continuar en cada partido en La Romareda. El primero, más que merecido a dos personas que se dedicaron en cuerpo y alma al club, que pasaron por diferentes cargos y que acumularon más de 30 años en la entidad cada uno, quedó deslucido por el hecho de que el Zaragoza decidió que ese tributo llegara con ambos en el palco y con La Romareda todavía con un aspecto muy desangelado, semivacía, a falta de varios minutos para empezar el choque.

Así, muchos ni se enteraron de ese homenaje y los aplausos fueron demasiados menos de los que ambos merecen, de los que habrían recibiendo saltando al césped, al sitio en el que tantas tardes de gloria dieron al Zaragoza y donde habrían recibido esa ovación unánime. La idea, una buena iniciativa, quedó muy deslucida, impropia, por su ejecución. Con todo, los que se enteraron del homenaje aplaudieron a rabiar a dos zaragocistas de trayectoria ejemplar. Ambos devolvieron el aplauso a la grada y Villanova también se lo dirigió a Luis Costa, que en su palmarés tiene dos títulos de Copa del Rey como técnico blanquillo, en 1986 y en 2001.

Villanova: «Hubiera sido mejor en el césped, pero estoy muy contento por ese aplauso, el público sabe que siempre nos hemos entregado por este equipo y se ha portado sensacional"

El exguardameta, que el 27 de agosto cumplirá 80 años, defendió los palos zaragocistas entre 1971 y 1975 para después ser segundo de Carriega, Muller o Arsenio Iglesias, coordinador de la cantera y hasta director deportivo en los 80. Y por supuesto entrenador hasta en tres etapas, 79-81, 87-88, 07-08, y un buen puñado de años técnico del filial para pasar por la secretaría técnica hasta que Agapito Iglesias le despidió de forma injusta en 2009. Villanova es una institución de este Zaragoza, un hombre bueno y honesto que este domingo recibió el cariño de La Romareda . «Hubiera sido mejor en el césped, pero estoy muy contento por ese aplauso, el público sabe que siempre nos hemos entregado por este equipo y se ha portado sensacional. Yo les decía que el aplauso era para ellos también, la pena es que el Zaragoza no haya podido ganar después», dijo el mítico exguardameta.

Costa: «No lo esperaba después de tanto tiempo, aunque siempre es un orgullo que se acuerden de uno. Hemos pasado mucho frío y no hemos ganado, pero estoy muy agradecido"

No menos extensa fue la trayectoria de Luis Costa en la casa blanquilla. Y no menor tampoco su trabajo y honestidad. Cumplirá el 19 de marzo 79 años y dejó el Zaragoza en 2012 tras jubilarse. Fue jugador, un buen delantero, entre 1970 y 1973, pero sobre todo un técnico enorme, que dirigió al equipo en varias ocasiones, como 'apagafuegos' en crisis, 85-87, 96-98, 00-01 y 2002. Fue entrenador del filial y segundo con Boskov o Beenhakker y los últimos diez años en el club estuvo en la secretaría técnica. «No lo esperaba después de tanto tiempo, aunque siempre es un orgullo que se acuerden de uno. Hemos pasado mucho frío y no hemos ganado, pero estoy muy agradecido», dijo el alicantino, zaragozano de adopción y sobre todo y como Villanova un gran zaragocista que merece un mejor homenaje.