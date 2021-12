Se ha puesto de moda en Can Barça en los últimos tiempos la expresión «esto es lo que hay», una muletilla que usaron Piqué y Koeman y que ha dejado caer ya en alguna ocasión Xavi. En el Zaragoza lo que hay, cuando el calendario ya señala el ecuador de la Liga, nada menos que 21 jornadas, es que el equipo, tras una espiral eterna de empates, se levantó para salir del pozo y vivir en una zona media, pero después no le alcanza para dar el salto. Y eso lo refrenda la tabla. Con 26 puntos al ecuador es una utopía pensar en una segunda vuelta que no ande lejos de los 40 para mirar a la promoción.

A 5 puntos de la promoción y a 6 del descenso, el Zaragoza es más que un dolor en casa, con solo dos victorias y 12 puntos en 11 partidos en La Romareda El partido ante el Almería ya dejó una clara muestra de inferioridad ante el líder, pero contra el Tenerife, un enemigo no tan poderoso, pero sí un buen rival y por méritos propios inquilino de la parte alta, se remarcó esa sensación de que no le llega a este Zaragoza para soñar con la pomada de la que hablaba Torrecilla. No al menos con lo que hay ahora, pero el margen económico en este enero es tan escaso que pensar en un cambio drástico en la plantilla suena a quimera, aunque sea tan evidente que al equipo le hace falta más capacidad ofensiva. El nerviosismo de Narváez y el efecto contagio Lógicamente, el calendario aún tiene que tirar muchas hojas y queda por delante toda una segunda vuelta, a la que el Zaragoza llega a cinco puntos de la promoción, pero la sensación es indiscutible. Es verdad que soltó un buen partido con victoria ante el Eibar, un encuentro en el que el enemigo fue sometido por un Zaragoza a su máximo nivel de solvencia atrás y con la pegada justa, la que tiene, que es muy poca, para cerrar el partido. Sin embargo, el Almería y el Tenerife le han desnudado en este 'Tourmalet' prenavideño. El equipo isleño, muy bien dirigido por Ramis, manejó siempre el pleito a su antojo, gobernando todos los recovecos del duelo, siendo eficaz en el área contraria y solvente en la propia, escondiendo el balón al final y sin que el Zaragoza le generase peligro con él en los pies, que lo tuvo mucho (60% de posesión). El Zaragoza suma 17 goles en 21 jornadas y en ocho de ellas se quedó sin marcar. Lleva el mismo promedio anotador que el curso pasado, un dato terrible Pero ya sabemos las carencias de este equipo para generar en estático o contra un enemigo bien situado. Mucho mayores si un desdibujado Narváez es titular y Borja Sainz se queda esperando turno y sin que Álvaro Giménez o Nano Mesa tuvieran su día, como tampoco lo tuvieron Francho o Vada. El Zaragoza suma 17 goles en 21 jornadas y en ocho de ellas se quedó sin marcar. El curso pasado, sin contar los tres de regalo del triunfo en los despachos en Alcorcón, el Zaragoza anotó 34 tantos en 42 jornadas. Es decir, lleva el mismo promedio y ya se sabe cómo sufrió para salvarse gracias a la llegada de JIM. Con todo, ese dato ya es de por sí demoledor. La situación en la tabla Con esa pólvora es imposible pensar en estar en la zona de promoción. Por muy seguro que sea el equipo, que ante el Almería o el Tenerife tampoco lo ha demostrado ser, aunque sí en otros momentos del curso. El caso es que después de la victoria ilusionante ante el Eibar, que llamó a la esperanza, el Zaragoza ha soltado dos partidos que le han puesto en su sitio, a cinco del sexto, del Girona, en plena reacción y con mimbres, a 13 del ascenso directo y con seis de renta sobre el descenso. La temporada pinta a la mediocridad de la zona templada de la tabla. Pero, queda dicho, restan 21 jornadas y toda una segunda vuelta, donde el Zaragoza deberá como primer mandamiento mejorar en casa (12 puntos de 33 ha sumado, un bagaje ridículo). Eso sí, estos dos bofetones seguidos antes del parón evidencian una prueba del algodón que tiene visos de cumplimiento.