Definitivamente, el Real Zaragoza se encentra inmerso en una profunda crisis institucional marcada por la ruptura entre miembros de su Consejo de Administración y una división interna que ha quedado escenificada en la ausencia, esta mañana, de los consejeros Juan Forcén, Fernando de Yarza López-Madrazo y del padre de este, Fernando de Yarza Mompeón (presidente de la Fundación Zaragoza 2032), de la Junta General de Accionistas, en la que se han aprobado las cuentas de la temporada 2020-21. Las diferencias en el proceso de compra venta del club motivan un divorcio que a estas alturas parece ya irreversible.

Aunque el presidente del club, Christian Lapetra, advirtió, en este sentido, que “no es la primera vez que falla algún consejero” en un intento valdío de restar trascendencia a la ausencia de los dos consejeros, la realidad es que Yarza y Forcén decidieron no acudir debido a profundas discrepancias con el accionista mayoritario, según admitieron desde su entorno. Estas discrepancias se vienen arrastrando desde hace tiempo pero ahora han quedado escenificadas. La Fundación 2032 es historia y la crisis institucional es un hecho. “Desconozco las motivaciones que les ha llevado a no acudir a la Junta, pero han comunicado su ausencia en tiempo y forma”, se limitó a decir el presidente, en el que delegaron sus acciones tanto Yarza como Forcén, además de Carlos Iribarren, si bien este último no acude a una Junta desde que dejó de ser consejero.

Así, la cita anual con los accionistas estuvo marcada por esa fuerte división interna. Sí estuvieron en la primera fila de la sala de prensa de La Romareda Luis Blasco y los sobrinos del máximo accionista (César Alierta), Fernando Sainz de Varanda y Juan Uguet. Es decir, solo la parte de Alierta estuvo presente en la Junta.

La ruptura es notoria desde hace tiempo pero se ha profundizado desde que Yarza trajo de la mano al grupo inversor Spain Football Capital (SFC) para hacerse con el paquete mayoritario de acciones del Real Zaragoza. Esta opción, que el entorno de Alierta nunca vio clara aunque llegó a darla por cerrada, no se culminó porque, según el accionista mayoritario, SFC nunca acreditó la solvencia económica suficiente para asumir la operación.

Pero la grieta se ha hecho más grande todavía después. Yarza y Forcén censuran el hermetismo y la ausencia total de comunicación por parte de la familia Alierta a la hora de trasladar el desarrollo de las negociaciones que vienen manteniendo con otro grupo inversor interesado en hacerse con la propiedad. “Ojalá llegue pronto porque es necesario”, dijo Lapetra en referencia a la llegada de ese nuevo accionista.