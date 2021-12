El Real Zaragoza no tiene un solo euro con el que acudir al mercado invernal en busca de fichajes. Así lo ha dejado claro el director deportivo del club, Miguel Torrecilla, que confirmó lo que tanto el entrenador, Juan Ignacio Martínez, como el presidente, Christian Lapetra, habían anunciado anteriormente. “No podemos acudir al mercado por límite salarial y solo podemos esperar que jugadores que crean que su sitio no está aquí se muevan y que sea el mercado el que venga a nosotros”. En realidad, la situación es idéntica a la del pasado verano, cuando tampoco había disponibilidad económica, pero la aportación de CVC fue decisiva. “En verano no podíamos haber hecho adquisiciones si no se hubiesen producido esa aportación, que nos permitió hacer los ocho fichajes. A partir de ahora se trata de esperar a que haya situaciones que abran el mercado y, mientras tanto, estar atentos y seguir trabajando de cara al futuro”, expuso entre la resignación y la confianza.

Esa falta de liquidez afecta también a los canteranos Francho y Azón, a los que el club había prometido un dorsal del primer equipo a partir de enero. Sin embargo, también esto queda ahora en función de que se obtenga la masa salarial necesaria. “El límite salarial está consumido. De lo de CVC no queda nada. La primera inscripción de jugadores de la cantera penaliza en el límite salarial y habrá que esperar a ver si liberamos esa masa salarial con salidas. Sus dorsales (el 9 en el caso de Azón y el 14 para Francho) siguen reservados, pero si los tenemos que utilizar porque el mercado nos obliga, por encima de todo está el club”, expone Torrecilla.

Y en ese apartado de posibles salidas, tres nombres emergen sobre el resto: Javi Ros, Adrián y Clemente. Todos ellos acaban contrato, al igual que Lasure, al que el club ha ofrecido la renovación por una temporada una vez recuperado del cáncer testicular que le obligó a parar. En todo caso, Torrecilla considera que la situación de esos tres futbolistas es distinta. “Clemente tiene la renovación encima de la mesa, yo no la he retirado. A partir de ahí toca esperar su movimiento y no ha habido contrapropuesta alguna para analizar los números que ellos quieren. Adrián acaba contrato pero no trabajamos en su salida en ningún caso y a Ros, al que se le ofreció salir en verano incluso cedido, tendrá que analizar su situación”.

No hay un euro. Y tampoco ofertas por algún jugador de la plantilla. Se refiere Torrecilla a propuestas formales presentadas por un club porque el Real Zaragoza sí tiene constancia del fuerte interés de varios equipos en Francés. “Es normal y hay que llevarlo con naturalidad, como lleva él ese runrún, pero no hay ofertas encima de la mesa”. De hecho, el director deportivo afirma que “en un año que llevo en el club no ha habido ofertas formales por ningún jugador”.

En estas condiciones afronta Torrecilla una segunda parte del campeonato que el Zaragoza afrontará apartado de esa pomada a la que el director deportivo hizo referencia en verano. “Pero cuando hablo de pomada me refiero a estar en mayo, a falta de tres o cuatro jornadas, bien posicionados para dar ese arreón y optar al playoff. No hablo de que el objetivo sea estar entre los seis primeros, sino colocados del quinto al décimo, en esa pelea. Y no estamos tan lejos. De hecho, estamos muy cerca de la pomada y la clave es que tanto la plantilla como todo lo que le rodea subamos el nivel de exigencia y ser cada día un poco mejores”.

Porque el balance de la primera vuelta deja una sensación un tanto agridulce. “Ha habido altibajos en lo que a resultados se refiere. Hemos sido un equipo que ha empatado mucho aunque en lo que se refiere a partidos perdidos estamos en buenos números. Si queremos estar en la famosa pomada, tenemos que empatar menos y ganar más, aunque veo el futuro con optimismo”.

Crecer desde atrás

Sin embargo, la dirección deportiva, al igual que el técnico, insisten en la necesidad de “crecer desde la portería a cero” a pesar de la escasa cosecha de victorias. “Donde más tenemos que incidir es en la portería a cero y crecer desde ese concepto. No estamos bien clasificados en goles a favor y tenemos que mejorar, pero también en la otra faceta y crecer desde un equipo sólido defensivamente”, apunta Torrecilla, que se deshace en elogios hacia JIM. “Con Juan Ignacio la satisfacción es total. Con él no tengo un entrenador al uso, ya que la cercanía es la de las más grandes que he podido tener y ahora se está fortaleciendo más. A día de hoy me muestra un equilibrio y una madurez mucho más grandes y la satisfacción es alta porque es una persona que no solo se preocupa e involucra en el área deportiva sino a todos los niveles”.

Torrecilla, que asegura que las tensiones en el Consejo de Administración “tienen que estar al margen de lo deportivo”, admite que su renovación (acaba contrato el 30 de junio) está pactada “en función de unos objetivos” pero asegura estar “centrado en el día a día”.