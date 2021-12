Después de los potentes rayos provocados por el alto voltaje de la tormenta eléctrica entre los consejeros y accionistas principales del Real Zaragoza a propósito de la Junta General, que catapultó hasta el primer plano una situación de crisis soterrada desde hace meses, llegó el trueno de Miguel Torrecilla. Mucho menos ruidoso y aparatoso, eso sí. Sin poner el grito en el cielo, asumiendo la crudeza de la coyuntura, el ejecutivo describió la realidad deportiva con resignación a las puertas de la ventana de fichajes del mes de enero. “El límite salarial está consumido. De lo de CVC no queda nada. No podemos acudir al mercado. Solo esperar que jugadores que crean que su sitio no está aquí se muevan y el mercado venga a nosotros”, dijo.

De un equipo que ha terminado la primera vuelta de la competición en el puesto decimocuarto, con 26 puntos de 63 posibles, solo el 41% del total, a trece del segundo, a cinco del sexto y seis por encima del decimonoveno, con únicamente 17 goles a favor, cifra solo empeorada por tres de los cuatro clubs en descenso, se puede convenir que casi todo sería mejorable, de punta a cabo. El mercado de enero, sin embargo, no está para reformas integrales, simplemente para adecentar, si se puede, alguno de los principales desperfectos y mejorar alguna posición clave. Ahora mismo el Real Zaragoza está atado de pies y manos. Si no hay salidas, la plantilla que empezó la Liga será la que la terminará. Sin embargo, no será eso lo que suceda porque la previsión del club es que haya varios movimientos que faciliten alguna o algunas entradas. Para liberar masa salarial habrá que estar atentos, sobre todo, al futuro de Javi Ros, Enrique Clemente y Adrián González. Ahí es donde el Real Zaragoza puede hacer hueco económico para reforzar el equipo de cara a la segunda vuelta, en la que ganar el premio del playoff, la máxima aspiración al paso por el ecuador del campeonato, está realmente complicado pero en ningún caso imposible. Hay tres patas más cojas en esta mesa: la delantera, algún centrocampista para jugar por dentro y el lateral derecho. Al equipo fundamentalmente le falta gol. 17 a favor es una cifra bajísima y un ritmo (0,8 de media por encuentro) incompatible con cualquier buen propósito. Álvaro Giménez, sin discusión el punta más sólido que tiene la plantilla, suma cuatro tantos, uno cada 320 minutos. Narváez, Nano Mesa y Borja Sainz acumulan dos cada uno. Otro de los puestos rencos se encuentra en el centro del campo, donde falta físico, ritmo, nivel, constancia y regularidad en el juego interior por uno de los costados, más allá de Francho, por méritos titular. El lateral derecho es la otra posición huérfana, en este caso porque Gámez no tiene recambio por la lesión de larga duración de Vigaray. Es, eso sí, menos prioritaria que las dos anteriores. El paso de las semanas irá aclarando el panorama y liberando espacio salarial para actuar. Lo primordial sería que Torrecilla fiche, por encima de todas las cosas, gol.