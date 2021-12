El Real Zaragoza tiene un problema con el gol. Ha marcado muy pocos, 17 en toda la primera vuelta. O sea, 17 en 21 partidos: 0,80 de media. Solo le empeoran el Fuenlabrada (15), el Alcorcón y la Real Sociedad B (16 ambos). Ahí, en ese profundo déficit realizador, especialmente en La Romareda, es donde se encuentran las más certeras explicaciones y las causas por las que el equipo de Juan Ignacio Martínez se ha anclado en la zona medio baja de la tabla y no consigue sacar la cabeza algo más a flote en busca de los puestos altos. Al Real Zaragoza le cuesta hacer gol porque sus delanteros están en cifras muy bajas. Álvaro, titular indiscutible por nivel y rendimiento, ha materializado cuatro, uno cada 320 minutos. Narváez, Nano Mesa y Borja Sainz suman dos por barba y celebran cada 591, 427 y 361 minutos, respectivamente. Iván Azón todavía no se ha estrenado en los 518 que ha estado sobre el césped.

A los delanteros en bloque les costó entrar en calor, sobre todo a los fichajes del verano, cuya principal misión era hacer olvidar al trío Toro Fernández, Vuckic y Álex Alegría, autores de un tanto en conjunto en la campaña precedente. Sus cifras son indiscutiblemente mejores, nada complicado por otra parte, pero aún insuficientes para aspirar a empresas colectivas mayores. Narváez fue el primero en marcar: lo hizo en la sexta jornada en casa contra la Real Sociedad B. En la siete, Borja Sainz transformó el 1-1 de penalti en Lugo. Nano no sonrió hasta la 13ª, gol al Mirandés, y Álvaro se desquitó más tarde, a la siguiente, la 14ª, en Burgos.

La segunda parte de la primera vuelta ha sido mejor para casi todos ellos, muy especialmente para los nuevos en la plaza, que sí han generado en este último tramo liguero una productividad más cercana a lo que sus expectativas dibujaron. Giménez siendo un hombre referencial, capaz de meter el balón en la portería de diferentes maneras dentro del área. Su tanto en Burgos cambió una dinámica muy peligrosa y en Las Palmas brilló con un doblete en un gran triunfo. Borja ha aportado frescura, verticalidad y velocidad y Nano, capacidad de agitación y rapidez al espacio, aunque le ha faltado precisión y tacto en los últimos metros. Narváez, en cambio, se ha ido perdiendo en un nerviosismo innecesario conforme la Liga avanzaba después de estar parado varias semanas por una lesión.

A los cinco, el frente de ataque al completo, les ha faltado regularidad, constancia y hacer gol con más frecuencia, no de tanto en tanto. A la espera de lo que el mercado de enero pueda deparar en forma de fichajes, el regreso de la Liga está al caer de solo seis hojas en el calendario. El tiempo vuela y al Real Zaragoza no le sobra ninguna fecha. Desde la primera jornada de esta segunda vuelta, el equipo necesita a sus delanteros en plenitud, muy por encima del nivel que dieron en la primera. Si no hacen más goles, al Zaragoza no le irá mejor.