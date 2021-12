El éxodo a Anduva para el partido del domingo ante el Mirandés (18.15 horas), con unos 850 zaragocistas, se mantiene pese a la recomendación del Consejo Interterritorial de Salud de que todo el público que acuda a los estadios sea local tras haber reducido los aforos por la pandemia al 75%. Será el desplazamiento de zaragocistas más masivo tras el regreso del público a los estadios en el final de la temporada pasada y el comienzo de la actual, ya que a Lezama ante el Amorebieta fueron 500 pero también apunta a ser el último mientras se mantenga el actual protocolo aprobado el miércoles. A Ponferrada, donde el Zaragoza juega el domingo 9, no se prevén ni venta ni viaje organizado de zaragocistas.

Sí los habrá en Miranda, donde el club ha fletado cuatro autobuses y la Federación de Peñas, otros dos. La entidad vendió 600 localidades, pero ha habido algunas anulaciones, que se podían hacer hasta esta mañana por casos de covid o contactos estrechos, y también las ha habido en las peñas, cuyas 300 entradas entran dentro del cupo de Aficiones Unidas que tiene LaLiga. Sin embargo, esa plataforma ya no estará abierta para el partido ante la Ponferradina. Pero el viaje a Anduva se mantiene con «cierta normalidad», como se dice en el club, teniendo en cuenta que con la reducción del aforo todos los zaragocistas no estarán en la Grada del Fondo, aunque sí accederán al estadio en puertas colindantes y todos se situarán juntos en un campo que tiene un aforo de 5.600 y que se va a quedar con 4.300 con la reducción al 75%. En los partidos del equipo local están acudiendo unos 2.400 espectadores de media, por lo que no habrá problemas con el espacio.

El Mirandés y el covid

Y el partido tiene todos los visos de poder jugarse después de que el martes se detectaran hasta 19 positivos, 10 de ellos de jugadores. El Mirandés no ha comunicado los nombres, pero sí se sabe que siete pertenecen al primer equipo y tres tienen dorsal del filial. Así, ahora mismo posee 13 fichas profesionales y en los dos últimos días no se han registrado más casos. El mínimo de fichas profesionales para jugar un partido es de 5, completando hasta 13 jugadores con el filial.