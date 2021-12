Donde otros prefieren no mentar la palabra ascenso y mucho menos Primera División, y dan un discurso con más prudencia, Valentín Vada saca el espíritu argentino y canchero para dejar claro que el Zaragoza tiene mimbres suficientes para llegar a la promoción, para luchar por el ascenso por esa vía después de que las dos derrotas antes del parón, frente a Almería y Tenerife, hayan enfriado mucho esos ánimos. “Cuando estás dentro de este grupo ves la calidad que hay y en nuestra cabeza no se pasa tirar la toalla y no mirar por ninguna meta. Somos el Real Zaragoza, sabemos lo que queremos y a dónde queremos ir, estamos todos muy enfocados en el trabajo para lograr el objetivo de estar entre los seis primeros. Creo que hay nivel de sobra para pelear por ello, pero eso pasa por más continuidad y victorias en casa, donde tenemos que ser muchísimo más fuertes para poder esperar estar arriba”, asegura el centrocampista argentino, dejando claro que el equipo debe dar más en La Romareda, donde solo ha logrado 12 puntos de 33 posibles, un hándicap tremendo en esta primera vuelta.

"Al 2022 le pido muchas cosas, lo primero la salud para la familia, para todos los zaragocistas y para todos. Y que podamos llegar a luchar por el objetivo y meter al Zaragoza donde se merece”

Sin embargo, los dos primeros encuentros de Liga en el 2022 son a domicilio, ante Mirandés y Ponferradina, empezando este domingo en Anduva (18.15 horas), donde les espera “un partido complicado, aunque ellos están con muchos positivos no sabemos realmente qué jugadores tendrán. En casa son fuertes y les gusta jugar al balón, estamos trabajando el aspecto táctico mucho, que sea un inicio bueno de año y nos traigamos los tres puntos”, desea el jugador argentino, que llena sus palabras de buenos augurios para el año que viene. “Queremos comenzar bien el 2022 y que sea un gran año para el Zaragoza. Al 2022 le pido muchas cosas, lo primero la salud para la familia, para todos los zaragocistas y para todos. Y que podamos llegar a luchar por el objetivo y meter al Zaragoza donde se merece”, incide.

Demasiados contratiempos

En esa salud se incluye él también porque la primera vuelta de la Liga tras llegar del Almería y firmar por dos años más uno opcional ha estado llena de contratiempos. Llegó sin hacer pretemporada grupal, ha tenido dos esguinces de tobillo, el último de ellos le hizo perderse los duelos ante el Eibar y el Almería, y sufrió una rotura en el aductor que le dejó fuera tres partidos. Pese a todo, ha jugado en 13 partidos, con 651 minutos y con 4 goles es el máximo artillero del equipo junto a Álvaro. “En términos de números creo que estoy a gusto, pero en los de regularidad y lesiones no lo estoy. El año pasado no tuve ninguna y ahora me han tocado varias. Son cosas que uno tiene que afrontar para volver más fuerte. Estoy seguro de que va a ser un gran año y esas lesiones estarán olvidadas y voy a tener mucha más regularidad para que los números y las estadísticas sean positivas porque jugando en mi posición es necesario. Espero continuidad y un 2022 sin lesiones”, pide el argentino, que admite que llegó justo y sin ritmo al partido ante el Tenerife que cerró el 2021 tras superar un esguince pero que ya se encuentra recuperado.

“Estamos aislados de lo que viva el club, lo que miramos y en lo que nos focalizamos es en llevar al Zaragoza lo más alto posible”

No quiere mirar Vada a los graves problemas en lo institucional del club, por las desavenencias en la propiedad, entre sus máximos accionistas. “Estamos aislados de lo que viva el club, lo que miramos y en lo que nos focalizamos es en llevar al Zaragoza lo más alto posible”, asevera, como tampoco se despista con el endurecimiento de los protocolos por la expansión del covid, que ha dejado un positivo en el equipo (Chavarría) y hasta 10 en el rival del domingo. “Es difícil llevar todo esto, pero sabemos que la salud es lo más importante y queremos el bien de todos y, si se tiene que pasar por esto, lo aceptamos y desde luego no sirve de excusa para no estar concentrados y para no ir a Miranda a buscar esa victoria que queremos”.

La pérdida de su perrita

Las vacaciones de Navidad las vivió en París con su pareja, un viaje que tuvo que interrumpir al perderse en Zaragoza su perrita Kitty, que fue finalmente encontrada sin vida tras ser atropellada. “Lo vamos llevando, la verdad. Sé que hay cosas peores, pero es difícil, lo peor es para mi novia, que está sola acá y es la pérdida dura que tenemos que afrontar. Intentamos ser fuertes y seguir hacia delante”, concluye.