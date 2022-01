Mientras la Liga no quiera parecerse al modelo inglés, algo que ya se ha sondeado en otros años y no se haga parón navideño, el primer partido de cada año viene precedido de un descanso anterior que no siempre sienta bien. Es más, al Zaragoza le suele sentar regular este primer pleito liguero con el que se levanta el telón de cada año natural, con más tropiezos y derrotas que victorias. De hecho, en los 22 precedentes en lo que va de este siglo, desde enero de 2000, el equipo zaragocista solo ha logrado ganar en menos de un tercio de los mismos, siete en total, con nueve empates y seis derrotas para sellar un balance de 30 puntos de los 66 puestos en juego en estos años cuando el calendario desgrana sus primeras hojas.

El balance, que incluye partidos en Primera, hasta 12, y en Segunda, un total de 10 con el undécimo que llegará este domingo en Anduva, es revelador de que al Zaragoza se le atraganta este primer partido, bien con las navidades en todo su apogeo, como sucederá ante el Mirandés, o recién salidos de estas fiestas. El último precedente fue la visita a Cartagena el 2 de enero del año pasado y que se saldó con tablas tras un gol de Iván Azón en el tramo final del duelo. La víctima propicia En esta negra etapa en Segunda, que ya va camino de los nueve años, que se cumplirán en junio, el Zaragoza ha logrado tres triunfos en su primer partido liguero anual y los tres ante el Sporting, en la 13-14 por 2-3, en la 18-19 por 1-2 y en la 19-20 por 2-0 en un choque que tuvo que ser aplazado unos días por un brote de gastroenteritis en el rival. Mientras, firmó tablas en casa ante el Huesca (3-3) y el Barcelona B (1-1), además de la mencionada igualada ante el Cartagena en el Nuevo Cartagonova y las dos derrotas llegaron contra el Valladolid, en la 14-15, y el Girona, en la 16-17, ambas en La Romareda y con dos malos partidos del equipo zaragocista para caer 0-2. Antes del descenso, el equipo zaragocista vivió cuatro triunfos más en su primer partido del año en lo que va de este siglo. Ganó con Víctor Muñoz al Betis en el 2005 y al Alavés en el 2006, mientras que con Víctor Fernández lo hizo ante el Sevilla en 2007 en un duelo grabado ya para siempre por el combate que tuvieron Luis Fabiano y Diogo. La victoria que resta en la élite es en 2011 y con Javier Aguirre ante la Real Sociedad. En Segunda, en 2009 y con Marcelino García Toral , empató en Albacete y en 2003 y con Paco Flores sacó otra igualada ante el Sporting de Gijón.