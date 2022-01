A seis puntos de la promoción y con los mismos de renta sobre el descenso, el Zaragoza necesita recuperar crédito y nivel para engancharse con la zona de arriba, posiciones para las que esta semana tanto Vada como Álvaro Giménez han recalcado que hay nivel de sobra en la actual plantilla para situarse en ellas. Hace falta demostrarlo, claro está, y de momento este Zaragoza ha ido a tirones en la primera vuelta y con una puntuación (26) del todo insuficiente para pensar en alcanzar la promoción para poder mirar al retorno a Primera. Con lo cosechado en este primer tramo liguero, los de Juan Ignacio Martínez necesitan rondar los 40 puntos en el segundo para estar entre los seis mejores al final

La ocasión de asaltar Anduva se presenta propicia, con un Mirandés que anunció 19 casos de covid el pasado martes y 10 de ellos son jugadores de la primera plantilla. En la ruleta de la fortuna que son ahora los contagios, con las cuarentenas y bajas correspondientes, el Zaragoza solo tiene fuera por este motivo a Chavarría, lo que le convierte casi en una 'rara avis' en un fútbol profesional español que en esta jornada, tanto en Primera como en Segunda, tiene incontables bajas. Quizá en los siguientes partidos cambien las tornas y las ausencias zaragocistas sean mayores, por lo que mejor aprovechar cuando llega con una disposición de futbolistas mucho más amplia que su rival, como es el caso de este domingo.

Esas dos derrotas ante Tenerife y Almería revelaron un Zaragoza mucho más endeble cuando se había levantado con fuerza tras aquella racha eterna de nueve empates que amenazó en desembocar en una crisis total y que acabó con tres triunfos seguidos y 13 puntos de 18 que trajeron la tranquilidad y hasta ilusiones. Tras ese cambio brusco en positivo llegaron esos dos jarros de agua fría y la Navidad trajo además la constatación de los graves problemas que vive el club en la propiedad, en la convivencia de sus mayores accionistas, y con procesos de venta que se quedan en el aire por esas desavenencias mientras la situación económica es dramática. Normalmente, los malos momentos en la zona noble se notan en la planta calle, en este caso sobre el césped, aunque JIM ha intentado aislar a sus jugadores y estos aseguran que viven al margen de eso.

En Anduva el Zaragoza estará acompañado por cerca de 900 seguidores en el último viaje que se espera tras el nuevo protocolo por el covid, que recomienda que en los estadios solo haya público local. Esa presencia de zaragocistas hará que el campo luzca mejores galas, con más de 3.000 espectadores para un aforo que con la reducción se ha quedado en unos 4.300. Habrá color zaragocista en las gradas y eso es otro argumento más para buscar ese cambio radical en forma de victoria que permita devolver las ilusiones con la entrada del nuevo año y tras pasar el ecuador de la competición. Sin Chavarría, y sin Nieto, su sustituto natural en el lateral a la espera de la inscripción de Lasure, y sin Nano Mesa, baja de última hora por molestias, habrá cambios seguros en el once, donde Clemente debutará de inicio en esta Liga para tener todo el carril en un previsible cambio de esquema a tres centrales buscando una mejora de la fortaleza que es vital cuando se tiene tan poco gol como este Zaragoza, que solo ha marcado 17 dianas en la primera vuelta, un registro pírrico y de urgente mejora. Y es que obvio que este equipo debe maximizar los tantos que anota y eso pasa por sellar su portería.

Al menos, el cuadro blanquillo, muy flojo en casa, con 12 terribles puntos de 33 posibles, es fuerte a domicilio, salvo en el último duelo en Almería, donde mostró una mala imagen. Suma 14 puntos en 10 salidas en la primera vuelta. Si mantiene esa capacidad viajera y mejora sus números en casa, al abrigo de su gente, lo que no es nada difícil, el playoff empezará a ser una realidad factible. Ahora, no lo es.

JIM no sabe qué Mirandés le espera en Anduva, donde el cuadro jabato ha sumado 14 puntos de 33. El equipo de Lolo Escobar, con mucha calidad y velocidad en ataque, como ya demostró en La Romareda, donde fue mejor que el Zaragoza, solo tiene 10 jugadores de la primera plantilla disponibles, pero no va a dar la citación hasta poco antes del partido ni ha dado los nombres de los jugadores contagiados. Simón Moreno es baja segura por lesión y se intuye que jugadores como Carreira, Hassan, Marqués, Lizoain o Rodrigo Riquelme estarán seguro, igual que Camello y Brugué son dos de los posibles contagiados en coronavirus.

Con todo, el once del enemigo es una incógnita y el Mirandés, con tres puntos de margen con el descenso, viene con una trayectoria en línea descendente, con un triunfo y dos empates en los últimos 7 duelos antes del parón. Otro argumento, además del de las bajas, para aprovechar el momento y que 2022 arranque con una victoria zaragocista y con un cambio radical.

Alineaciones probables:

CD Mirandés (supeditada a disponibilidad de jugadores por los casos covid-19): Lizoain, Carreira, Arroyo, Odei, Imanol García, Meseguer, Oriol Rey, Hassan, Rodrigo Riquelme, Álex López y Marqués

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Francés, Lluís López, Jair, Clemente; Francho Serrano, Petrovic, Vada; Álvaro Giménez, Juanjo Narváez.

Árbitro: Luis Mario Milla Alvendiz (colegio andaluz)

Hora: 18.30 horas.

Estadio: Anduva

Lolo Escobar: "Se adultera la competición"

La avalancha de positivos que ha vivido el fútbol español tras las vacaciones por el parón navideño ha hecho que algunos clubs, como el Zaragoza, el Valladolid, Las Palmas o Sporting, faciliten los nombres de sus jugadores contagiados o en algunos casos no haya sido difícil sacarlos, mientras que en otros equipos se ha convertido en cuestión de Estado que no se sepa hasta antes del partido qué futbolistas son baja por covid. Hasta 10 tiene el Mirandés este domingo, si bien debe pasar un último test antes del choque, lo que puede incrementar ese número, aunque no lo ha hecho desde el martes, cuando se detectaron un total de 19 en todo el club burgalés.

Lolo Escobar ya dijo el viernes que «se adultera la competición» y hay «mucha incertidumbre», al tiempo que prefirió no concretar los jugadores que sí van a estar ni dar los nombres de las bajas. El técnico consideró que este partido «no debería jugarse porque el escenario no es el más adecuado» y recordó que «con 3 positivos más este encuentro no se jugaría». Lo cierto es que el Mirandés, que posee 20 fichas profesionales, se tendría que quedar con 5 para que el partido se suspendiera. Según Lolo Escobar, tiene solo 10 futbolistas de la primera plantilla. «Hay un brote que nos ha entrado en el vestuario, quizás del partido ante el Lugo, y nuestra situación es esta», añadió el técnico del Mirandés.