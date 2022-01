El Real Zaragoza plasmó ante el Mirandés en Anduva, ante 900 zaragocistas heroicos por el viaje y horrorizados del espectáculo, un partido terrible, una clara muestra de que se ha venido abajo por completo sin que el parón navideño haya cambiado el inicio de una caída que se empezó a vislumbrar ante el Almería y el Leganés y que queda clara con una derrota justa (2-0) en tierras burgalesas. Ante un equipo con bajas por el covid y repleto de juventud, los de JIM soltaron un encuentro indigno, un desastre de cabo a rabo, global y absoluto y que ningún zaragocista merece. No desde luego los que viajaron a Miranda.

El choque estuvo mal planteado por el entrenador con una elección equivocada por el momento por los tres centrales, ya que no estaban ni Chavarría ni Nieto para jugar de carrileros, pero en todo caso estuvo peor jugado sobre el césped, en la intensidad y en la actitud de los futbolistas, lo que devino en un encuentro que Marqués decidió con dos goles y en el que Vada dejó una huella vergonzante con una expulsión por una patada indefendible que terminó por inclinar el encuentro a favor del Mirandés, que pudo golear en la segunda parte.

El Zaragoza, con 26 puntos tras 22 citas y cada vez viendo más lejos la pomada, a ocho puntos ya, a la que dice mirar, constató en Anduva que está roto, vulnerable atrás, lo que ha logrado evitar en buena parte del curso, y con el mismo poco gol que siempre. Lleva 17 dianas en 22 partidos y en los tres últimos sin marcar y sin apenas generar peligro. Así, cualquier mirada hacia arriba es una quimera en un club desnortado y sin rumbo en sus despachos y en la SAD y ahora en crisis deportiva con la primera vez que JIM ha encajado tres derrotas seguidas, con siete goles recibidos y una sensación innegable de cuesta abajo. Así, el único objetivo es salvar la categoría, una meta triste en esta etapa tan eterna como agónica del Zaragoza en la categoría de plata

Apostó JIM como había trabajado por jugar con tres centrales y con Clemente de improvisado carrilero y metió a Eguaras en el medio para tratar de administrar mejor el balón ante un Mirandés con menos bajas de las anunciadas, aunque algunas tan importantes como Odei, Meseguer, Íñigo Vicente o Camello, y con Lolo Escobar también recurriendo por las ausencias a una zaga con cinco futbolistas, por lo que el partido arrancó más táctico que otra cosa, aunque con el esférico en los pies de un Zaragoza muy incómodo.

Un remate flojo de Narváez y un mal control del colombiano asustaron de forma mínima a la defensa jabata, lo mismo que un mal disparo de Francho, porque el Zaragoza llegaba cerca del área rival, pero no generaba de verdad temor a un Mirandés, cómodo y con Gelabert y Riquelme en la sala de máquinas. Una jugada del segundo apoyándose en Brugué acabó en un centro que Marqués cabeceó a placer. Jair y Clemente le perdieron la marca y también nadie siguió al asistente en una jugada con demasiados errores para ir por detrás ya en el minuto 13.

El Zaragoza que quería ser más fuerte atrás se encontró con un sopapo antes del cuarto de hora que refrendaba que el plan no funcionaba, porque tampoco se llegaba con claridad, con Álvaro Giménez desaparecido y Narváez equivocado, por no hablar de que Fran Gámez apenas usaba su carril y Clemente se limitaba a cumplir en ataque, que no en defensa, en una posición que no conoce como carrilero. Sanchís le quitó un gol al canterano tras un pase de Francho en una falta en corto en la mejor jugada zaragocista. Vada y Clemente, con dos malos remates, tampoco acertaron y el argentino decidió que había que complicar más las cosas.

Sin reacción con 10

Una patada de Vada a Capellini, que le venía agarrando, acabó en una roja injustificable y que es una falta de respeto para el zaragocismo, porque dejó el partido ya del todo imposible para un equipo que además se vino abajo en inferioridad. Ya se notó al llegar al descanso, pero la segunda parte fue una tragedia, una sensación de inferioridad absoluta, no solo numérica, sino en todos los aspectos. En intensidad, en fe, en ganas, en querer. Hay maneras de perder y el Zaragoza eligió sin duda la más dolorosa, porque por Anduva deambuló un espectro en esa segunda mitad. JIM retrasó los cambios y mantuvo la zaga con tres centrales y el Zaragoza fue perdiendo color, mientras el Mirandés se gustaba con Hassan, Brugué o Riquelme dando pinceladas de calidad.

Gelabert la mandó al palo, lo mismo que Brugué en un córner y de cabeza mientras ni Borja Sainz como carrilero ni Zapater en el medio trajeron cambios. Tampoco la salida Bermejo y Azón, si acaso para aumentar la debilidad en el carril izquierdo con el mediapunta. Por ahí llegó el segundo gol en un fallo clamoroso de Lluís López y en un centro de Carreira, a quien nadie le encimó. Marqués, delantero suplente, cerró el pleito y terminó de cavar la tumba para un Zaragoza indigno e impropio. Un muerto viviente en Anduva que hace encender todas las alarmas

Ficha técnica

Mirandés: Lizoain, Carreira, Arroyo, Sanchís (Olguín, m.46), Imanol García (Erik, m. 89), Gelabert (Oriol Rey, m.65), Capellini, Riquelme, Hassan (Olguín, m.80), Marqués (Letic, m.89) y Brugué.

Real Zaragoza: Cristian Álvarez, Fran Gámez (Borja Sainz, m.63), Francés, Lluis López, Jair, Clemente (Bermejo, m.75); Eguaras (Zapater, m.63), Francho (Adrián González, m. 81), Vada, Narváez (Iván Azón, m.75) y Álvaro.

Goles: 1-0, m.13: Marqués. 2-0, m.79: Marqués.

Árbitro: Milla Alvendiz (Comité Andaluz). Expulsó por roja directa Vada (m. 38). Amonestó por los locales a Sanchís (m. 21), Gelabert (m. 23), Capellini (m. 38), Carreira (m. 47) y Arroyo (m. 68) y por los zaragocistas a Francho (m. 11), Clemente (m. 71) y Alejandro Francés (m. 83).

Incidencias: Partido de la jornada 22 de Segunda disputado en Anduva ante 3.076 aficionados, de ellos unos 900 zaragocistas.