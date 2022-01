La fortaleza defensiva es la que nos va a dar el éxito, dijo JIM en la previa, y eso se tradujo en que, por primera vez, el técnico salió de inicio con tres centrales, Jair, López y Francés. En puridad eran cuatro, aunque Clemente actuó en el carril izquierdo a falta de laterales. Una decisión que hubiera encontrado más comprensión para enfrentarse a un Almería o un Tenerife, por ejemplo, equipos de la zona alta, pero que resultó más desconcertante ante un Mirandés que se presentaba al partido con diez bajas de la primera plantilla. Era un día para salir a por el partido sin contemplaciones y no tardó en revelarse como erróneo, una jornada más, el planteamiento inicial del técnico.

Igual que acumular delanteros no significa atacar mejor ni garantiza meter más goles, alinear más defensas no implica defender más ni mejor. Ahí está el Real Zaragoza de JIM como claro ejemplo. Frente a un rival mermado encajó su tercera derrota seguida, tercera jornada consecutiva sin hacer un gol y encajando más de uno, en otro partido que pasará a las páginas negras de la historia del equipo, que ya son demasiadas. Y la mejora defensiva no llega por ninguna parte. Ha recibido siete dianas en los tres últimos partidos de Liga. En Anduva fueron dos después de dos errores defensivos, uno en cada periodo.

El primero del Mirandés llegó a los 13 minutos, en la primera acción ofensiva de un equipo local que regaló el balón al Zaragoza y se dedicó a esperar, después de que Marqués rematara de cabeza solo en el área pequeña y casi de rodillas. Y con tres centrales. El segundo llegó en el 79, cuando el Zaragoza ya llevaba cuarenta minutos con uno menos por la autoexpulsión de Vada, después de dos errores de Lluís López, el central de los tres centrales, primero al comerse el bote del balón y después, todavía lamentándose de ese error, al permitir de nuevo el remate de Marqués de cabeza.

Fueron dos que pudieron ser más, puesto que el Mirandés se estrelló dos veces contra el larguero, mientras el Real Zaragoza seguía disparando con balas de fogueo. No supo jugar ni con once ni con diez, no entendió el partido en ningún momento y Juan Ignacio Martínez repitió los errores de siempre. No hubo cambios al descanso pese al marcador y a la expulsión y, cuando llegaron, apenas sirvieron para nada. Ni cambiaron nada, porque JIM mantuvo a sus tres centrales hasta el final.

Así que el Real Zaragoza encajó la peor derrota posible en un escenario en el que, dada la coyuntura, se esperaba mucho más de él. Como mínimo, otra actitud. El equipo aragonés no supo ni atacar ni defender. El experimento de los tres centrales no mejoró el juego ni la consistencia de un Zaragoza que solo tuvo el balón porque no lo quiso el Mirandés pero que no supo hacer daño con él.

Gámez subió por la banda mucho más que un Clemente al que se le notó que no es lateral y Lluís López quedó señalado, igual que un Vada que reaccionó de forma absurda a una falta de Capellini para ver la roja antes del descanso. Si la fortaleza defensiva es lo que tiene que dar el éxito al Zaragoza de JIM, el equipo volvió a fracasar una vez más para empezar el 2022 dejando la misma sensación de siempre. De agotamiento.