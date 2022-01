Juan Ignacio Martínez, entrenador del Real Zaragoza, justificó la derrota de su equipo ante el Mirandés a través de la expulsión por roja directa de Vada todavía en el primer acto. «Esta expulsión no se puede permitir en fútbol profesional. Hay que tener la suficiente capacidad para no cometer esos errores. Hoy en día, ganar con 11 es muy difícil, y con 10 casi imposible. Ese comportamiento no ha sido de un jugador profesional», afirmó el alicantino al respecto de la jugada que marcó el encuentro. «Ha hecho mucho daño al equipo. A partir de entonces el partido cambia y es otro ya que las transiciones son la mayor virtud del Mirandés y las han potenciado con un resultado favorable y con un jugador más», añadió,

JIM se mostró especialmente molesto ya que, según su criterio, el equipo realizó un «muy buen inicio» intentando tener «más equilibrio». «Aunque 90 minutos da para mucho y no te puedes quedar con un parcial», matizó. El técnico zaragocista también trato de explicar su controvertida decisión de jugar con tres centrales. « El cambio de sistema es porque veníamos de dos partidos con goles al espacio y queríamos otra alternativa. El equipo lo ha entendido bien al inicio. No por poner tres centrales eres más defensivo», valoró el entrenador, que se mostró más crítico de lo habitual con sus futbolistas: «No podemos encajar gol de la manera que encajamos. Pero no solo la faceta defensiva disgustó a Juan Ignacio Martínez, que habló de la dificultad que tuvieron sus jugadores a la hora de acercarse al área del rival. «No es normal que al Mirandés no le creemos peligro», dijo. Por último, el técnico hizo referencia a la afición del Real Zaragoza, alabando su apoyo en Anduva y pidiendo perdón a los desplazados por no haber conseguido brindarles un resultado positivo: «Hoy pido disculpas a la afición, a los 1.000 que han venido a Miranda, con lo que supone ese esfuerzo. No hemos sabido transmitirles esa energía que ellos nos transmiten hasta el final. Ellos no se rinden nunca y eso es lo que tenemos que hacer nosotros», finalizó.