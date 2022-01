«Quiero pedir disculpas públicamente a mis compañeros, al cuerpo técnico y al jugador del Mirandes (Capellini) por la reacción que tuve en el partido. Me siento un traidor por haber dejado a mis compañeros con uno menos y haber perjudicado el partido», aseguró Vada en sus redes sociales por su expulsión.

«Fue inconscientemente y estoy muy arrepentido porque no soy una persona así. Espero que no vuelva a pasar. Lamentablemente no están siendo los mejores días», añadió el jugador, que vio la roja, según el acta arbitral, por «dar una patada a un adversario, con uso de fuerza excesiva, estando el juego detenido», una redacción de Milla Alvendiz que le puede librar de una sanción superior a un partido, que en todo caso cumplirá en Liga, primero ante la Ponferradina.

«Y a los aficionados presentes que hicieron el desplazamiento también pedirles perdón. Espero poder aprender y salir adelante», añadió Vada, mientras que Zapater aseguró que su compañero, «estaba muy triste. Sabe que se ha equivocado y seguro que aprende», dijo el capitán, que ve claro que el equipo debe dar más.

Zapater: "Si tenemos esta ilusión para llegar a esos puestos de 'playoff' tenemos que hacer todos mucho más, con lo que estamos haciendo no nos da»

«Cuando pasa la primera parte de la temporada ya es para saber dónde estamos. Si queremos tener esta ambición y esta ilusión, por esta gente que ha venido y que hay que darles las gracias porque nos hacen sentir como en casa, para llegar a esos puestos de 'playoff' tenemos que hacer todos mucho más, con lo que estamos haciendo no nos da», aseveró el centrocampista, para el que es vital no encajar tantos goles. «Su primer gol nos ha matado y debemos empezar por no encajar para sumar. El año pasado sacamos la situación con la portería a cero».