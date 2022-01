Que un aragonés debute con el primer equipo del FC Barcelona no es algo que suceda todos los días. En el minuto 70 del partido del conjunto catalán ante el Mallorca, Xavi Hernández dio la alternativa a Álvaro Sanz, de forma que pudo cumplir el sueño que le hizo abandonar las filas del Real Zaragoza con tan solo 15 años para aterrizar en La Masía, el hogar de las categorías inferiores de los azulgranas.

El estreno en Primera División de Álvaro se vio precipitado por el aluvión de bajas con los que contaba su equipo, pero para nada ha sido casual ya que el joven de 20 años, natural de Caspe, ha ido quemando todas las etapas formativas con éxito desde su llegada a Can Barça. El equipo catalán puso sus ojos en él cuando todavía era cadete fruto de su gran rendimiento en el Real Zaragoza, que podría llegar a cobrar más de dos millones de euros en el caso de que el futbolista vaya cumpliendo diferentes objetivos con la camiseta culé.

«Destacaba desde muy pequeño. Cuando son tan jóvenes nunca se sabe hasta dónde pueden llegar pero su fichaje por el Barcelona no me resultó una sorpresa», recuerda Aitor Pardo, seleccionador de las categorías inferiores de la selección aragonesa y que entrenó a Álvaro a los 12 años. «Se le veía un talento natural y especial», añade.

Pardo vio pronto que no estaba ante un chico más y quedó fascinado con sus cualidades. «Era brillante técnicamente, con un alto nivel de coordinación y un sorprendente manejo de las dos piernas para un chico tan pequeño», analiza su exentrenador.

Aitor Pardo califica a Álvaro como un jugador «todoterreno» por su capacidad para adaptarse a multitud de posiciones en el campo. «Es muy versátil, con nosotros (en la selección aragonesa) solía jugar en el centro del campo aunque cuando hacía falta adelantábamos su posición para aprovechar su calidad», rememora. El técnico aragonés también destaca su capacidad de sacrificio y trabajo: «Ofrecía ya un gran despliegue físico», remata.

Pero si Álvaro sobresalía a nivel futbolístico, para Pardo también ha resultado clave su nivel humano para haber podido llegar tan lejos. «Es una persona muy inteligente, con 12 años presentaba un grado de madurez superior al del resto de sus compañeros», analiza el técnico, que también recuerda la relación con su familia: «Tanto el trato con él como con sus padres fue siempre exquisito. Se notaba que le estaban educando muy bien», señala. «Guardo un gran recuerdo de Álvaro y a nivel personal y desde la Federación Aragonesa de Fútbol nos alegramos mucho por él. Su gran trabajo ha tenido premio», asegura.

Ahora queda por ver si su estreno fue algo circunstancial o si Xavi Hernández sigue contando con el aragonés en sus planes. De momento Álvaro seguirá jugando con el filial de los catalanes, en 1ª RFEF, con la ilusión de tener más oportunidades con los mayores.

No obstante, Aitor Pardo está convencido de que su debut con los azulgranas no se quedará en algo anecdótico y le augura una gran carrera profesional. «No sé si en el Barcelona porque es muy difícil pero tiene cualidades de sobra para afianzarse en el fútbol de élite. Estoy seguro de ello. Además su polivalencia le abre un abanico de posibilidades», finaliza su exentrenador sobre un Álvaro Sanz que el domingo dio el primer paso en su sueño de hacerse un sitio entre los mejores.