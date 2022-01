Enrique Clemente jugará hasta final de temporada en el Sanse, filial de la Real Sociedad, cedido con opción de compra para la Real Sociedad a 30 de junio. La cesión está pactada y será oficial en los próximos días, si bien la cláusula del miedo para que no juegue en el partido de la segunda vuelta contra la Real Sociedad B en la última jornada y el papel que Clemente hizo ante el Mirandés, donde fue titular, y puede desempeñar en Copa por las bajas hacen que el cierre de la operación se demore y hasta estuvo en algún momento en peligro en los últimos días. En principio, la idea es que el central zaragozano juegue el jueves ante el Sevilla y después se marche, pero no es descartable que al final no acabe disputando ese partido. Antes de salir, ha aceptado una oferta de renovación por dos años, hasta 2024, con una mejora de las cantidades que el club le hizo con respecto a la primera propuesta de renovación, que era además solo por un año y que el defensa rechazó. Tenía otras posibilidades en la categoría de plata pero el interés de Olabe y de Xabi Alonso, director deportivo del conjunto donostiarra y técnico del Sanse respectivamente, ha sido decisivo

Clemente acababa contrato en junio y tiene uno de los salarios más bajos de la plantilla, que ahora verá mejorado, aunque tampoco en demasía. El futbolista de 22 años, una de las joyas de la cantera, era una de las salidas más claras en este enero, ya que tan apenas había jugado en Liga, salvo en el tramo final del choque ante Las Palmas y en Copa, ante el Mensajero, donde anotó el gol de la victoria, y el Burgos, además del duelo en Anduva. La Real Sociedad se guarda una opción de compra voluntaria para el 30 de junio. Si no la ejecuta, el jugador, que ya estuvo cedido en el Logroñés la temporada pasada, regresará al Zaragoza. Su salida obliga al club a buscar un central para la segunda vuelta, ya que se han quedado Jair, Francés, que podría salir también traspasado y tiene propuestas que se pueden dar para ello, y Lluís López. Adrián y Javi Ros son otras de las salidas factibles y que interesan al club porque liberarían masa salarial de forma más importante. Jair, Adrián, Clemente y Lasure son libres el sábado para negociar con otros clubs Clemente (Zaragoza, 4 de marzo de 1999) subió al primer equipo a principios de la temporada 19-20, y antes, cuando se lesionó en la rodilla jugando con el Deportivo Aragón en octubre del 2018, se le hizo contrato con el Zaragoza, al que llegó en alevines para convertirse en uno de los jugadores emblema de la entidad en su cantera, rechazando durante años el interés de clubs importantes para ficharlo. En octubre de 2018 el central, que destaca por su colocación y su salida de balón, firmó hasta 2022 con una cláusula de 6 millones de euros y en la 19-20 disputó 23 partidos oficiales, 21 de ellos de titular, pero la llegada de El Yamiq le cerró el paso para Víctor en el tramo final de ese curso. El verano de 2020, el club valoró la necesidad de una cesión para que ganara minutos y tuvo una oferta del Barcelona B, una cesión con opción de compra, pero el futbolista priorizó jugar en Segunda y Castellón, Las Palmas o Sabadell también se interesaron por un préstamo que al final obtuvo la UD Logroñés, donde disputó 21 partidos y 18 de ellos como titular, sin lograr a volver a la sub-21 para la fase final del Europeo en junio pasado, aunque ha disputado hasta tres partidos con la Rojita y también fue internacional sub-18.