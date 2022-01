Desde que dio con sus huesos en Segunda en 2013, iniciando una negra etapa que no tiene visos ni de lejos de acabar, la Copa del Rey, un torneo en el que el Real Zaragoza ha escrito páginas de gloria, con hasta seis títulos y no pocas hazañas en el camino, ha pasado a un claro segundo plano poniendo el foco en el por ahora frustrado y frustrante retorno a Primera. La visita este jueves y en Reyes del Sevilla (18.00 horas. DAZN), segundo en la Liga y en un gran momento a todos los niveles, sugiere como mucho la condición de buscar un bálsamo en el duro momento zaragocista, que lleva tres derrotas seguidas y que se ha caído por completo, alejándose de la meta teórica de los seis primeros y el cruce llega un poco a contrapié, a destiempo. Eso sí, eliminar en dieciseisavos y a partido único al equipo de Lopetegui restañaría heridas y generaría ilusión, es evidente, pero al margen de la dificultad de la gesta, por muchas bajas que tenga el conjunto de Nervión, es ineludible que el partido principal está en El Toralín el domingo, donde el Zaragoza debe reaccionar para frenar su caída.

La derrota de Mirandés escoció mucho y JIM, recién cumplidos los 50 partidos, donde fue capaz de firmar un milagro el curso pasado para sellar la salvación, ha vuelto a recuperar un momento delicado que ya vivió tras aquella eterna espiral de nueve empates que llevaron al equipo al descenso y que hicieron tambalearse muchas cosas. El Zaragoza se levantó y reaccionó, con 13 puntos de 18, pero ahora ha vuelto a caer y no se sabe si de forma más honda. Ganar al Sevilla elevaría la moral de la tropa y traería más confianza, además de lograr un pase a octavos en el torneo del KO, un territorio que el Zaragoza desde que está en Segunda solo pisó hace dos años, con aquella eliminatoria ante el Real Madrid que trajo un lleno hasta la bandera.

Nueve cambios en el once

Entonces, el bloque de Víctor iba lanzado hacia Primera y la Copa era un estímulo más, sabiendo que con el actual formato, es casi imposible que un equipo de Segunda llegue a las últimas rondas. El Madrid noqueó al Zaragoza y después llegó la pandemia y el freno del ascenso. Las circunstancias son otras. El Sevilla no es el Madrid, por muy grande que se haya hecho en las últimas dos décadas, la taquilla va a ser muchísimo más modesta y sobre todo el Zaragoza llega muy tocado a la cita, tras un partido deplorable en Anduva y viendo cómo se le escapa el tren de arriba y, si no reacciona, puede volver a ver de cerca las fauces del pozo.

En esas circunstancias, con bajas y con nuevos positivos no declarados, aunque al menos JIM recupera Chavarría, se presenta el Zaragoza en una Copa donde de nuevo los suplentes volverán a tomar protagonismo. El choque supondrá la despedida de Clemente, que se va cedido a la Real Sociedad B y hoy juega de titular junto a Lluís López porque el experimento de tres centrales salió mal en Miranda. Ratón, el canterano Ángel López, Zapater, Petrovic, Adrián, Borja Sainz, Azón, Bermejo o el propio Chavarría apuntan con seguridad a novedades en el once, donde solo Clemente y Lluís López repetirán del fiasco de Anduva. Son bajas Nano Mesa, Francés, James o Vigaray, mientras que Vada cumplirá castigo En principio, Cristian, Fran Gámez, Jair, Francho, Álvaro Giménez o Narváez guardan descanso con la mirada puesta en el domingo.

El Sevilla, que durante muchos años estuvo un peldaño por abajo del Zaragoza en la nobleza de la Liga, vive ahora su mejor momento de la historia. En 2001 subió a Primera y desde entonces acumula 10 títulos, seis Europa League, dos Copas, una Supercopa de España y otra de Europa. Casi nada. Este curso ha caído eliminado en la Champions para volver a su torneo fetiche, pero en Liga ya le hace sombra al Real Madrid. El momento de los dos equipos no tiene nada que ver cuando durante tantos años estuvieron tan cerca. Ahora, el Zaragoza está en las antípodas, en su este negro túnel que tiene la amenaza del colapso económico de la SAD.

Las bajas del Sevilla

Los precedentes hablan de dos eliminatorias para cada equipo, por lo que este jueves se deshará el empate. La última vez que el Sevilla visitó La Romareda fue en Copa en el 2013. Empató y solventó la papeleta en el Pizjuán. Lopetegui no dará muchos descansos y el once será reconocible, pero no cuenta con los internacionales con Marruecos, Bono, de pasado zaragocista (14-16) y convertido en uno de los mejores arqueros del momento, Munir y En-Nesyri, además de Delaney, Fernando, Navas, Suso y Lamela. Eso sí, recupera a alguno de sus jugadores contagiados por covid y a Koundé tras su sanción y situará arriba al punta Iván Romero, que ya fue titular ante el Cádiz. En La Romareda se cruzan 11 títulos coperos, porque el Sevilla suma 5, pero la situación de cada uno de los contendientes no tiene nada que ver.

Alineaciones probables:

Real Zaragoza: Ratón; Ángel, Lluís López, Clemente, Chavarría; Zapater, Petrovic, Adrián; Borja Sainz, Bermejo e Iván Azón.

Sevilla: Dmitrovic; Koundé, Gudelj, Rekik, Acuña; Rakitic, Joan Jordán, Óliver Torres; Ocampos, Idrissi e Iván Romero.

Arbitro: Pizarro Gómez (Comité Madrileño).

Estadio: La Romareda. 18.00 horas