No llega la Copa en el mejor momento de un Real Zaragoza que se cae en la Liga, pero Juan Ignacio Martínez espera que el partido traiga una mejor versión de su equipo para llegar a octavos eliminando a un Sevilla temible. “Lo ideal sería pasar la eliminatoria, sería el colofón y estoy seguro de que vamos a competir muy bien, a pesar de que el rival está en una buena dinámica el Zaragoza va a hacer un partido de los que nos tiene acostumbrados”, asegura el entrenador alicantino, que no da pistas de las bajas que tiene, amparándose en el comunicado del club sobre los dos nuevos contagios de covid y que reconoce que en Liga el Zaragoza no está viviendo un buen momento: “Nosotros tenemos un lapsus de estos tres partidos, no es normal que en 19 solo haber perdido tres y ahora llevar tres derrotas seguidas. Eso nos lo queremos quitar sobre todo”.

Más de 20.000 aficionados

Así, en ese momento de crisis, el partido ante el Sevilla puede marcar una clara mejora anímica con vistas a la vital cita del domingo ante la Ponferradina, algo a lo que también ayudan las más de 5.200 entradas que ha vendido ya el Zaragoza para el choque, que no entra en la cuota de abono. En La Romareda se esperan al menos unos 20.000 aficionados, ya que esas localidades vendidas son de acompañantes de socios y los abonos no domiciliados, que son muy pocos de los 23.000 totales: “Creo que hay una entrada sensacional, es un día especial como es el de Reyes y el mejor regalo que podemos dar a nuestra afición tras el sufrimiento en Miranda y a partir de ahí ir con toda la energía para superar la eliminatoria. A sabiendas de que el Sevilla es un equipo de Champions, que está haciendo una temporada brillantísima, que viene de ganar torneos europeos, pero somos el Zaragoza y queremos competir al máximo”, asevera JIM, que recuerda la “historia inmaculada” del Zaragoza en la Copa y el hecho de jugar en La Romareda como alicientes para un partido ante un rival durísimo y en un momento delicado, ya que la competición copera está muy en segundo plano.

"Si el equipo no da un buen rendimiento la culpa es de Juan Ignacio Martínez, que es el responsable del grupo. Entra en mi trabajo y en el sueldo"

El Zaragoza además llega muy golpeado tras la dura derrota en Miranda. “Al día siguiente estábamos fastidiados, poco a poco transcurren los días, yo soy el que más fuerte tengo que estar y desde el martes ya vi otro talante y el equipo está recuperado”, reflexiona JIM, que en todo caso no se arrepiente de haber dispuesto una alineación con tres centrales. “El planteamiento no es erróneo por mi parte. Si el bloque no da un buen rendimiento la culpa es de Juan Ignacio Martínez que es el responsable del grupo. Volvería a jugar en Miranda y haría el mismo planteamiento y he visto el vídeo, en la primera parte aun con uno menos fuimos superiores en posesión de balón. Ellos con una sola opción nos marcaron y es ahí donde me cuestiono”, reflexiona el alicantino, que insistió en la idea. “El planteamiento con tres centrales me lo habíais preguntado muchas veces, lo hago y no salió bien. Entra en mi trabajo y en el sueldo”.

Las bajas, Francés y James

Para el duelo en Copa el Zaragoza tiene bajas, Vigaray y Nano Mesa están lesionados, Nieto ya posee la máscara protectora para jugar tras su operación en el tabique, pero se tiene que decidir si juega de inicio o no y Francés y James no han entrenado en los últimos dos días, martes y miércoles. La entidad comunicó el martes dos casos de covid, aunque no dio los nombres y sí recupera a Chavarría tras superar su contagio. “El club hizo un comunicado en cuanto a los partes de bajas y no tengo más que decir en ese aspecto. Con la convocatoria se verán los jugadores disponibles y en principio contamos con casi todos”, se limita a decir JIM, que sí confirma que Chavarría está para jugar: “Ha tenido mucha suerte porque en su proceso de covid no ha tenido síntomas agravantes y ha hecho todo el trabajo. Está disponible para poder jugar si lo consideramos oportuno”.

Les espera un Sevilla segundo en la Liga y que llega con bajas (Munir, Bono, En Nesyri, Lamela, Suso…) y con cuatro casos de covid. “Están siendo herméticos y es difícil prever su once. Contra el Cádiz hubo bajas pero jugó un equipo muy competitivo, ellos tienen una plantilla superamplia con muchos jugadores de un nivel altísimo”, dice el entrenador, que ante el Burgos o el Mensajero, en las anteriores eliminatorias, cambió por completo el once. Frente al Sevilla habrá algunos jugadores, como Clemente y Lluís López que repetirán, porque “vamos a mezclar, será un equipo híbrido, jugarán futbolistas que estuvieron en Ponferrada y otros que no. Vamos a buscar un once muy competitivo. Del equipo de Ponferrada van a jugar futbolistas”, dice JIM, que sí puede completar la citación con jugadores de la cantera. De hecho, el mediapunta Puche, el centrocampista Vaquero y el defensa Luengo se han entrenado este miércoles y sobre todo el último de ellos tiene opciones de entrar. Lo hará seguro al aún juvenil Ángel López, que ha jugado en los dos partidos de Copa y que salvo sorpresa repetirá ante el Sevilla.

"Me parece muy acertada la renovación de Clemente y la cesión a un club como la Real Sociedad, aunque sea un filial, con lo que ello conlleva es mejor que pueda terminar jugando en la segunda vuelta mucho de que lo que lo hacía aquí”

Clemente tiene cerrada su cesión al Sanse hasta final de temporada y la idea es que se marche cuando acabe el partido, donde será titular, aunque JIM avisa que “voy a hablar con Torrecilla de varios temas y de este también”, para después confirmar que esa cesión está cerrada totalmente. “Con Enrique me parece muy acertada su renovación, un jugador de la casa que puede estar muchos años aquí y la cesión a un club como la Real Sociedad, aunque sea un filial, con lo que ello conlleva es mejor que pueda terminar jugando en la segunda vuelta mucho más que lo que lo hacía aquí”.

Vada debe esperar

Sobre Vada y su expulsión en Anduva volvió a ser claro y el argentino pese a que podría jugar ante el Sevilla puesto que las sanciones que no son de más de cuatro partidos solo se cumplen en la misma competición parece evidente que no estará en el once copero. “En el vestuario en Miranda ya se dirigió al grupo, pidió perdón y demás, pero no se trata de eso. En este fútbol jugar con uno menos te condiciona muchísimo y no podemos tener esos deslices, porque esto es un deporte colectivo y dependemos de todo el mundo”.