Juan Ignacio Martínez no facilitó este miércoles la lista de convocados oficial, tampoco la dio el Sevilla, y habrá que esperar a antes del partido, aunque sí que se la dio a los jugadores y en ella no están Vigaray y Nano Mesa, lesionados, Vada, en una decisión que huele a castigo por su expulsión en Anduva ante el Mirandés, ya que en Copa puede jugar pese a sus dos partidos de sanción, además de Francés y James, que no han entrenado con el grupo desde el martes y que no llegarán tampoco al duelo en Ponferrada. El Zaragoza sí recupera a Chavarría tras su coronavirus, mientras que el martes desveló dos positivos de covid sin revelar sus nombres, aunque los test de antígenos de este miércoles ya no ofrecieron más contagios.

Nieto, que ya se entrena con la máscara protectora de su tabique nasal, no tiene el alta médica y tampoco jugará ante el conjunto andaluz mientras que el juvenil Ángel López es seguro en la citación y será el lateral derecho ante el Sevilla y es posible que entren otros canteranos como Puche o Luengo. En busca de bálsamo