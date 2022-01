Julen Lopetegui no escatimó elogios al Zaragoza y aseguró que concede toda la importancia a la Copa teniendo en cuenta que el Sevilla es segundo en la Liga. «Jugamos contra un histórico, muy copero, en construcción de un gran proyecto de la mano de Torrecilla, que es un gran director deportivo. Además, tienen cuatro internacionales sub-21 (Francés, Azón, Francho y Borja Sainz), que no es fácil tenerlos», aseguró el entrenador vasco, que espera un Zaragoza que «quiere tener la pelota, apretar y ser protagonista».

El entrenador, que no facilitó la lista, no cuenta para el partido con Delaney y Fernando, lesionados, lo mismo que Suso o Lamela, aunque estos ya llevan más tiempo de baja, ni con los internacionales con Marruecos Bono, En-Nesyri y Munir. Además, reveló que Navas, «ya ha superado la lesión» que lo ha tenido dos meses de baja pero aún no puede reaparecer porque «tiene otra serie de problemas».

Eso sí, recupera a algunos jugadores que no actuaron ante el Cádiz por covid, pero sin revelar su identidad, y a Koundé, que sería titular en el lateral. De hecho, en el once sevillista se esperan jugadores menos habituales, pero otros muy reconocibles también como Acuña u Ocampos, puesto que el Sevilla ya sufrió ante el Córdoba y el Andratx, con prorroga en los dos y penaltis en el segundo, y tiene la vista puesta también en el título del torneo del KO.

El entrenador del Sevilla, que llegó con su equipo esta tarde, destacó que es un duelo al que da «toda la importancia» y del que dijo que es «consciente de su dificultad». Destacó que el torneo copero «no da segundas oportunidades» y que «todo son finales y no queda otra que ganar».

Pide fichajes

El técnico vasco recordó que «la dificultad es máxima» porque dispone de «pocos jugadores» entre las lesiones, la covid-19 y la Copa de África, que han mermado una plantilla sevillista que «claro» que tiene la «necesidad de reforzarse, sin ninguna duda». El Sevilla quiere reforzar este enero su zona de ataque, pero también mira a la defensa y Francés es uno de los jugadores que quieren.