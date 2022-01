El Comité de Competición ha sancionado con dos partidos al argentino Valentín Vada por la patada que le dio a Capellini después de que el central del Mirandés le intentara agarrar. El colegiado Milla Alvendiz le mostró la roja directa de forma inmediata y en el acta consignó que fue expulsado por "dar una patada a un adversario, con uso de fuerza excesiva, estando el juego detenido", si bien esto último no se ajustaba a la realidad porque el balón estaba en juego.

La sanción es la menor que cabía esperar puesto porque ha sido tipificada dentro de "violencia-suspensión" en un partido y la redacción del acta fue benévola con Vada. En todo caso, el Zaragoza no presentó alegaciones al acta y el argentino cumplirá su castigo ante la Ponferradina y el Valladolid, ya que al no ser una sanción grave, de más de cuatro partidos, no se puede cumplir en otro torneo, en este caso en Copa. Vada pidió perdón después del partido en sus redes sociales por la acción.

Mientras, Competición desestimó la alegaciones al acta presentadas por el Zaragoza por la amarilla que vio Francho Serrano por según el acta "derribar a un contrario, de manera temeraria, en la disputa del balón". Es la primera de la temporada que ve el centrocampista y el Zaragoza alegó que no había esa infracción y que el rival cayó al suelo por inercia o por su propio movimiento. El comité desestima esa alegación y mantiene esa tarjeta, aunque en este caso el club sí puede ir a Apelación para recurrir. Sin embargo, no lo hará.