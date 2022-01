Jair Amador cumplió este jueves su partido 50 con la camiseta del Real Zaragoza jugando más de 45 minutos y así ha alcanzado la cifra para renovar por un año más, hasta 2023. El central portugués disputó la pasada temporada 27 partidos en el once, además de unos minutos en Las Palmas que no contabilizaron a ese efecto, y lleva 22 jornadas de titular en Liga este curso, donde es el futbolista que más minutos suma, y el partido de Copa frente a los sevillistas, donde estuvo hasta el 60. Así, la renovación de su contrato es ya oficial y no acaba en junio sino en 2023.

Jair Amador renovará hasta 2023 si juega 21 partidos más El futbolista, de 32 años, fue una apuesta de Lalo Arantegui en el verano de 2020, ya que el entonces director deportivo lo había fichado para el Huesca, de donde se marchó al Maccabi de Tel Aviv. El Zaragoza tuvo que afrontar un pago de unos 450.000 euros por su llegada, pero tras un comienzo marcado por las lesiones el curso pasado se hizo casi indiscutible con JIM, condición que ha aumentado en este curso. En su contrato figuraba que si disputaba 50 partidos oficiales en los dos años renovaba por uno más, aunque el Zaragoza no se ha dirigido a él para aumentar más ese vínculo. Empezó en el Hernán Cortés de Badajoz, pero fue en el Huesca, con un ascenso, y en el Maccabi, con dos Ligas y la Supercopa en Israel, donde más destacó, pero su nivel en el Zaragoza también es alto.