Desde hace casi nueve años no visitaba el Sevilla el estadio de La Romareda. Se dice pronto. Lo que hasta hace no mucho era un encuentro que se repetía curso tras curso entre dos equipos que peleaban de tú a tú, este jueves se revivió como un acontecimiento excepcional. Y así se lo tomaron los jugadores del Real Zaragoza. El conjunto entrenado por JIM saltó al campo sin complejos para enfrentarse el segundo clasificado de Primera, sabiendo que era un día en el que no tenía nada que perder.

Con una presión alta y valiente, el Zaragoza avisó a los andaluces de que no iban a tener un partido cómodo. No obstante, el Sevilla no se puso en ningún momento nervioso, consciente de su superioridad y de que en algún momento le llegaría su oportunidad. Dicho y hecho. El gol de Kounde a la media hora, en el único disparo a puerta de los de Nervión durante los primeros cuarenta y cinco minutos de juego, imponía la lógica en el marcador. Si la puesta en escena de los aragoneses no había sido mala, aunque insuficiente, lejos de rendirse, el Zaragoza tiró a partir de entonces de rasmia y orgullo para contagiar a una afición que pasó de una actitud conformista a meterse en el partido e incluso a soñar con la remontada. Los últimos cinco minutos del primer acto fueron un aviso de lo que sucedería tras el descanso. Los pupilos de JIM salieron de vestuarios con los ojos inyectados en sangre y dispuestos a brindar una nueva noche de gloria en la competición fetiche del equipo aragonés. La intensidad que pusieron sobre el césped los jugadores zaragocistas sorprendió a un Sevilla que vivió entonces su momento más delicado del partido. Por un periodo de veinte minutos, costó reconocer cuál era el equipo que disputa competiciones europeas y cuál el que vaga sin pena ni gloria por la categoría de plata. Y entre todos los futbolistas del Real Zaragoza, el que sobresalió por encima del resto y contagió su energía a sus compañeros fue Borja Sainz, que cada día que pasa se hace más incomprensible como no tiene un sitio fijo en el once titular de este equipo. De sus arrancadas nacieron las mejores ocasiones para los aragoneses, que embotellaron a los andaluces en su área. Te puede interesar: Real Zaragoza La hazaña imposible Porque si nada se le pudo reprochar ayer al Zaragoza a nivel de actitud, lo cierto es que más allá de algún susto a balón parado, al conjunto blanquiazul le volvió a costar un mundo generar situaciones de verdadero peligro. Y los fríos números no perdonan. Los aragoneses finalizaron el encuentro sin realizar un solo disparo entre los tres palos. Es cierto que la magnitud del rival era superior, pero el Zaragoza suma ya cuatro choques sin marcar, dejando claro que otro año más el principal problema del equipo vuelve a ser la escasa producción ofensiva que genera. Sensaciones contrarias a las que dejó el Sevilla, ya que Rafa Mir dejó sentenciado el partido con el segundo tiro a puerta de los sevillistas. Con un buen contraataque, el exjugador oscense mató la ilusión de La Romareda y dejó ya sin reacción a un equipo que acusó el esfuerzo, sin premio, realizado. El partido deja un sabor agridulce para el Real Zaragoza, que intentó competir contra el Sevilla como si un duelo de iguales se tratara, pero que se dio de bruces ante la cruel realidad que asola ahora mismo al club. Los mimbres son los que son y mucho tendrá que cambiar este equipo para que el partido ante los andaluces se vuelva a repetir año tras año.