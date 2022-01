El Real Zaragoza comunicó justo antes del partido frente al Sevilla, un nuevo caso de covid detectado en las pruebas de antígenos que los equipos locales se hacen en el día del encuentro. El positivo se suma al que dio Pep Chavarría al volver de las vacaciones de Navidad, ya recuperado y que jugó los 90 minutos ante los sevillistas, y a los dos que se detectaron el pasado martes. Estos tres positivos no podrán jugar ante la Ponferradina el domingo.

En la convocatoria del Zaragoza no estuvieron Vada y Javi Ros, ambos por decisión técnica que en el caso del argentino huele a castigo, ya que cumplirá sanción en Liga, mientras que con Ros es otra invitación a su salida en enero, Nano Mesa, Nieto y Vigaray, lesionados, además de Francés, James Igbekeme, que llevan sin entrenar en la Ciudad Deportiva desde el martes, y Azón, que hasta el miércoles se ejercitó con normalidad y que apuntaba a titular en el partido. Mientras, JIM completó la convocatoria con los jugadores de la cantera Ángel, que fue titular de nuevo en Copa, Puche, que tuvo minutos, Luismi Luengo y Vaquero, que debutaron en una lista pero no jugaron ante el conjunto sevillista en La Romareda. Nieto, con una operación en el tabique nasal, no tenía el alta médica para jugar.