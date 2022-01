Tras la eliminación en Copa ante el Sevilla el Zaragoza vuelve a la Liga con la necesidad de reaccionar en El Toralín de Ponferrada el domingo, en la jornada 23, para no aumentar su crisis, que colecciona tres derrotas seguidas y siete goles en contra, además de no haber marcado ante Almería, Tenerife y Mirandés, partido en el que su imagen fue muy gris. La Ponferradina, quinta clasificada, es fuerte en El Toralín, donde ha sumado 22 puntos en 11 partidos.

Los dos equipos llegan al choque con bajas importantes y con urgencias por ganar ya que el Zaragoza necesita reaccionar para no ver más comprometida su posición en la tabla, porque ahora es decimosexto, y el equipo de El Bierzo empezó el año con una derrota en Oviedo y necesita ganar para no salir de las plazas de promoción. Tras esta jornada, hay parón liguero porque el siguiente fin de semana se reserva para la Copa y el Zaragoza no volverá a jugar hasta el 22 de enero, frente al Valladolid.

El duelo, que será este domingo a las 20.30 horas, se podrá ver por Gol y MovistarLaLiga.