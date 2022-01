La mala imagen de Anduva, en el primer partido tras el parón navideño, disparó todas las alarmas en el Zaragoza y escudarse en la absurda expulsión de Vada no tapó esos sonidos en un equipo que se ha caído, que lo hizo antes de la Navidad y en el final de la primera vuelta, con las derrotas ante el Almería y el Tenerife, y que confirmó en Miranda que ha regresado al negro túnel que ya completó tras aquella espiral de 9 empates de la que se supo levantar. En El Toralín este domingo (20.30 horas, Gol y Aragón TV), con la alerta naranja ya en todo lo alto y ante una Ponferradina afincada en la zona de promoción y que mira con descaro al ascenso, el equipo de JIM busca regatear a la crisis con una victoria tan ineludible como imprescindible.

Otro parón después

Una nueva derrota liguera, la cuarta seguida, disparará todas las alarmas con el agravante de que la próxima semana no hay Liga y sí demasiado tiempo para rumiar un momento angustioso. El Zaragoza, un club roto en su propiedad, con una clarísima división en sus máximos accionistas, sin margen económico para acometer refuerzos y con decisiones tan difíciles de comprender como la cesión de Clemente a la Real Sociedad, tiene que reaccionar para que las fauces del infierno no se le vuelvan a abrir. Ahora, la renta es de cinco puntos con el descenso y los de abajo no ganan demasiado pero alguna vez lo harán.

Por eso este Zaragoza, tan carente de gol, que no ha marcado una sola diana en tres partidos, además de en la eliminación copera ante el Sevilla, donde eso sí dio mejor imagen, vive atascado en la producción ofensiva y necesita volver cuanto antes a reducir los goles encajados, porque lleva siete en tres citas ligueras. Con su poca pólvora, esa inseguridad atrás es una condena segura con rumbo al infierno.

Cambios en defensa y bajas

JIM lo sabe y por eso en Anduva buscó un blindaje con tres centrales que no funcionó y que mantuvo en Copa con algo mejor efecto, pero sin evitar encajar goles ante un rival, eso sí, mucho más poderoso. En principio, este domingo regresará a la zaga más utilizada, a un cuarteto atrás en ese dibujo 4-1-4-1 que ha sido el más habitual con el técnico alicantino. También porque Francés sigue sin entrenarse desde el martes y la salida de Clemente deja solo dos centrales de la primer equipo. Vuelve Nieto, que siempre puede ser una alternativa ahí, pero Lluís López y Jair estarán en el eje y con Fran Gámez y Chavarría en los costados.

La lista de bajas es amplia, con Nano Mesa y Vigaray lesionados, Vada sancionado, Ros descartado, Clemente ya con la camiseta del Sanse y Francés, James y Azón que siguen ausentes de los entrenamientos en una semana de anuncios de tres positivos sin desvelar los nombres. Muchos problemas para una cita tan crucial en la que Borja Sainz ha hecho los méritos suficientes para ser de la partida y Bermejo y Álvaro completarían la zona de ataque, con Zapater como el más probable cierre en el triángulo fijo en el medio con Eguaras y Francho. Es posible que Bermejo, o Adrián, se integre ahí y juegue arriba el irregular Narváez, aunque no parece factible ante un enemigo del tamaño ofensivo que presenta la Ponfe.

El Zaragoza, tan pobre en La Romareda en sus números, ha mostrado fuera una versión más punzante, aunque ahora lleva dos derrotas seguidas. Los números y las sensaciones le aprietan al equipo de JIM, artífice del milagro el curso pasado, mientras que en el actual su Zaragoza ha carecido de la pujanza necesaria para pensar en la pomada, en el 'playoff' o como se quiera llamar. Tras ganar al Eibar parecía que se podía enganchar a esa pelea, pero ahora necesita levantarse y demostrar que puede volver a ser competitivo.

Un rival poderoso

No lo tendrá fácil en El Toralín, donde no ha vencido en Segunda, y ante una Ponferradina también con bajas, aunque menos que ante el Oviedo ya que ha recuperado a varios que pasaron por el coronavirus. Bolo no cuenta con Espiau, Naranjo, Copete y Adri Castellano y tiene la duda de Sergi Enrich. Su zona de ataque, con el incombustible Yuri y con el fichaje del céltico Baeza es de las mejores de la categoría. Así, es un buen día para recuperar la solvencia y sobre todo para ganar.

Alineaciones probables

Ponferradina: Amir; Paris Adot, Amo, Pascanu, Iván Rodríguez; Erik Morán, Cristian; Agus Medina, Zalazar, Dani Ojeda; y Yuri.

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Lluis López, Jair, Chavarría; Eguaras; Francho, Zapater; Borja Sainz, Bermejo y Álvaro Giménez.

Arbitro: Iosu Galech Apezteguía (comité navarro)

Estadio: El Toralín.

Hora: 20.30