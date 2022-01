No es el mismo Juanjo Narváez el actual que el de sus primeros meses de zaragocista, cuando llegó en el verano de 2020 y muy pronto se convirtió en casi la única referencia en el arranque de un curso que finalizó con nueve goles y a un nivel más bajo. Tras un verano lleno de rumores y con ofertas rechazadas, sobre todo del Elche, su comienzo de esta temporada fue mejor, pero pronto bajó prestaciones, con molestias de por medio, y una condición de imprescindible que ya no se sujeta. No lo hace desde luego en los números.

Nadie duda, y JIM tampoco, de que Narváez, a su nivel, es uno de los jugadores con más gol, más calidad y más decisivos de la plantilla, pero el equipo, y lo dicen las estadísticas, vive más cerca de los triunfos con él fuera del once que cuando está en la alineación. En lo que va de temporada, donde suma 18 partidos en Liga, ha sido titular en 12, en la victoria ante el Alcorcón, en los empates frente a Ibiza, Fuenlabrada, Sanse, Huesca, Málaga y Ponferradina y en las derrotas contra Valladolid, Cartagena, Almería, Tenerife y Mirandés en Anduva, estas las tres últimas, para sumar 9 puntos de 36 posibles (25%) con el colombiano de titular para JIM. En alerta naranja Mientras, con él fuera del once y jugando tras el descanso el Zaragoza ganó en Las Palmas y al Eibar, empató en Lugo, en Lezama con el Amorebieta y contra el Oviedo y cayó ante el Leganés. Además, se perdió por una rotura muscular los duelos frente al Sporting y el Burgos, ambos ganados, y contra el Girona y el Mirandés, con tablas. Cuatro victorias, 5 empates y una derrota en sus 10 ausencias del once con 17 puntos de 30, un 56’6%. Juanjo Narváez suma dos goles (Sanse y Málaga) y una asistencia (Las Palmas), además de un penalti provocado ante la Ponferradina. Una lumbalgia, una lesión en el cuádripceps y molestias en los isquios han lastrado su temporada hasta ahora, peso es obvio que su rendimiento está muy lejos del esperado.