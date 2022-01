Esta no es la contracrónica de la semana pasada, pero podría serlo. O la de las últimas cuatro. Porque en Ponferrada el Real Zaragoza volvió a quedarse sin marcar, por cuarta jornada consecutiva, décima en total en 23 partidos. Le costó un mundo crear ocasiones, cuando las tuvo no supo aprovecharlas y, en el momento de mayor efervescencia, el entrenador fue quitando delanteros hasta no dejar ninguno en el campo. Ninguno. Como si JIM diera ya por imposible el tema del gol.

Por ocasiones, por dominio, por juego, la Ponferradina fue mejor. En la primera media hora hubo momentos de gran acoso pero sin llegar al derribo porque emergió la figura de Cristian Álvarez. El argentino, que venía de actuaciones discretas, fue una vez más el de los milagros con un par de paradas que evitaron de verdad el gol local. El Real Zaragoza era lo de siempre, un equipo al que le cuesta demasiado elaborar sus ataques, que no encuentra las conexiones de tres cuartos para adelante. Además, perdía casi todos los duelos individuales. Aún así, Álvaro Giménez tuvo una de las ocasiones más claras al borde del descanso, pero Paris Adot se cruzó de manera providencial para evitar que el punta pudiera contactar con el balón. El lateral de la Ponferradina volvió loco al Zaragoza, apareciendo por todas partes. Pese a todo, no hubo cambios al descanso. En la segunda parte el dominio local fue cada vez a menos y el juego de la Ponferradina se fue volviendo impreciso con el paso de los minutos. El cansancio hizo que el partido se fuera rompiendo, que ninguno de los dos lo controlara y, ahí, en el descontrol fue donde se creció el Zaragoza. Al menos donde encontró la manera de llegar al otro lado, en un duelo de ida y vuelta en el que ya no estaba tan claro lo que podía suceder. De hecho, en esa segunda mitad fue Amir, el portero local, el que tuvo que meter una mano prodigiosa para que el Zaragoza no marcara. Después de haber sido dominado, después de no haber llegado al área más que con cuentagotas, el partido estaba por fin para que el Zaragoza pudiera sacar provecho, con una Ponferradina cada vez más cansada y a la que le costaba más jugar en campo contrario. Entonces llegaron los cambios de JIM. Primero dio entrada a Puche por un Bermejo bastante gris y el canterano estiró un poco más su banda. En el 75, salió del campo un Borja Sainz que no estuvo al mismo nivel que contra el Sevilla para que entrara Zapater. No contento con eso, JIM quitó a los dos atacantes que quedaban en el césped. En el minuto 88 se sentaron en el banquillo Narváez y Álvaro Giménez para que entraran al campo Adrián y Nieto. El equipo con menos gol de Segunda acababa un partido que iba 0-0 sin delanteros. Aunque Chavarría tuvo un último disparo desde la frontal, el mensaje parecía de renuncia al ataque, de conformismo con un punto que no saca de pobre al Zaragoza. El equipo de JIM es decimoséptimo y ya ve el playoff, la dichosa pomada, a diez puntos. Al menos está seis por encima del descenso, pero ya es el equipo de la categoría que menos goles ha hecho (17) en 23 partidos junto al Fuenlabrada. Aunque ha roto una racha de tres derrotas consecutivas, acumula cuatro partidos seguidos sin ver puerta y la sensación de que es un equipo al que le cuesta mucho, muchísimo, demasiado, ganar un partido. Sin gol es imposible. Y sin delanteros es mucho más difícil marcar.