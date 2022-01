El empate generó sensaciones contrapuestas en el vestuario del Zaragoza, que veía por fin acabada su mala racha, pero que no lo hacía con una victoria: "Es un punto agridulce porque en la segunda parte hemos tenido muchas ocasiones y más dominio que ellos y hemos sabido mantener la portería a cero, que era algo que nos estaba penalizando mucho últimamente. Nos vamos con mal sabor de boca", dijo el central Jair, que puso el énfasis en que esta vez el Zaragoza, que llevaba siete dianas recibidas en tres partidos, había logrado por fin dejar la portería a cero y ante un rival poderoso en ataque.

"El equipo no encaja, hay que empezar de esa base. Luego hemos tenido ocasiones que hay que terminarlas. Eso nos falta pero hay que seguir con la puerta a cero y tratar de marcar. Queda casi toda la segunda vuelta y el equipo tiene capacidad para estar más arriba. No va a ser inmediato, pero hay que trabajar y seguir en la línea de la segunda parte de hoy para poder acercarnos arriba. Tenemos que ponernos las pilas y tratar de sacar los tres puntos ante el Valladolid", concluyó el defensa luso, que ha sido titular en las 23 jornadas de Liga.

Puche: "Me hace ilusión jugar y trabajo para estar ahí, pero entiendo las decisiones del entrenador porque son lo normal. No acaban de salir las cosas, pero se esta viendo que siempre luchamos y tenemos buena actitud"

Por su parte, Miguel Puche, que ya había debutado en Liga contra el Ibiza y que tuvo minutos en Copa ante el Sevilla, salió a falta de media hora y demostró que puede aportar cosas en el ataque zaragocista. "Me hace ilusión jugar y trabajo para estar ahí pero entiendo las decisiones del entrenador porque son lo normal. No acaban de salir las cosas pero se esta viendo que siempre luchamos y tenemos buena actitud", dijo el canterano, que valoró el punto: "Es verdad que sabe a poco porque veníamos a sumar, pero puntuar fuera de casa está bien. Este punto hay que hacerlo bueno dentro de dos semanas ante el Valladolid", añadió, asegurando que la poca pegada del equipo no cree que sea "por falta de actitud. Nos está fallando ese punto de suerte".