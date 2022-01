Contento a medias. Así se mostró Juan Ignacio Martínez tras el empate sin goles de su equipo ante la Ponferradina. «Sumar siempre es positivo pero queríamos los tres puntos», aseguró el entrenador del Real Zaragoza. «Hemos podido cambiar la dinámica de derrotas y de encajar. De la fortaleza defensiva es desde donde tenemos que crecer», apuntó el alicantino.

Acerca de lo visto sobre el césped, JIM consideró que influyó mucho el desgaste de la Copa. «Ha pesado para los dos equipos. Nosotros hemos tenido menos descanso y el esfuerzo ante el Sevilla fue muy alto. Nos ha costado salir en las contras», dijo. «Buscamos el bienestar del Zaragoza. Si en la última jugada de Narváez hubiera estado fresco, hubiera tenido más peligro», explicó el técnico, que valoró también el buen hacer del rival: «La Ponferradina es un rival difícil, muy vertical y ofensivo que en casa concede poco. En la primera parte Cristian ha estado muy bien. En ocasiones claras hemos estado parejos pero nos ha faltado ese acierto necesario y su portero también ha estado muy acertado. Me quedo con el espíritu del equipo. En todo momento hemos estado dentro del partido. Me voy muy contento en definitiva por todo lo que han hecho mis chavales».

JIM negó que los cambios realizados en el choque fueran defensivos. «Pueden parecerlo pero Adrián es un jugador ofensivo. Parece que eran defensivos porque estás quitando a Nárvaez y Álvaro, dos delanteros, pero estaban muy fatigados. No queríamos provocar lesiones musculares, mejor prevenir. El año pasado, la pareja Chavarría-Nieto era muy ofensiva y siempre buscamos lo mejor para el equipo», analizó el técnico. «No fue falta de ambición pero la cabeza te dice una cosa y luego las piernas dicen otras. Los dos queríamos ganar el partido y hemos terminado con ocasiones. No salimos al campo sin saber qué hacer, pero cuando las cosas no salen, se ven desde otros prismas. El punto puede ser buen, eso sí, no somos conformistas», añadió.

En El Toralín, JIM volvió al sistema de cuatro defensas tras la derrota ante el Mirandés en la que jugó con tres centrales y fue preguntado al respecto, insinuando que podría volver a utilizarlo en el futuro. «Nosotros alternamos dependiendo de lo que queremos buscar en los partidos», señaló el entrenador alicantino.

El próximo fin de semana no habrá jornada debido a la disputa de la Copa del Rey y el alicantino agradece el descanso. «El parón es bueno para nosotros. Tenemos compañeros con covid y con lesiones musculares. No hablaré de bajas, pero hoy hemos venido con muchos chavales del filial que siempre se dejan el alma como Puche», apuntó.

Por último, sobre la posibilidad de que lleguen refuerzos para el equipo en el mercado invernal, JIM no se quiso mojar. «Es una pregunta para Torrecilla. Nos reunimos por el tema de Clemente, como no podía ser de otra manera. Nos vemos todos los días y comemos y hablamos de fútbol en la Ciudad Deportiva, pero más allá no puedo decir porque no hablamos de llegadas de jugadores», comentó el técnico zaragocista.